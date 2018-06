CBS: Nederlanders ergeren zich kapot aan hardrijders

Matig uw snelheid.

Automobilisten die met een rotgang door de woonwijk crossen. Het is één van de grootste ergernissen onder Nederlanders, concludeert het CBS op basis van een nieuw onderzoek. Een enquête op de Veiligheidsmonitor van het CBS onder bijna 150.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder leverde dit resultaat op.

De conclusie werd getrokken naar aanleiding van een vraag die het CBS stelde met betrekking tot buurtoverlast. Vooral niet-stedelijke buurten wordt te hard rijden omschreven als grote ergernis. Mensen die in de stad wonen vinden juist het niet kunnen vinden van een parkeerplekje het grote probleem.

De meningen verschillen sterk per gemeente. In Emmen wil 34 procent van de inwoners dat de overheid hardrijders gaat aanpakken. In Amsterdam is dit slechts 12 procent. De groep 45 tot en met 65 jaar ergert zich het meest aan hardrijders. Het gaat hier om 29,3 procent van de ondervraagden. Daarna volgen de 65-plussers, met 27,5 procent. De groep 15 tot en met 25 jaar ergert zich het minst, met 20,1 procent.