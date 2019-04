Officieel: MINI Electric nu te reserveren

Als eerste in de elektrische MINI rijden?

Met BMW-i heeft de Duitse autogroep de eerste stappen gezet naar een elektrisch gamma. De komende periode gaan we daar meer van zien in vorm van onder meer de iX3. Ook BMW-merk MINI gaat op de elektrische toer met een emissievrij model. Vandaag heeft MINI Nederland bekendgemaakt dat het mogelijk is om er eentje te reserveren.

Allereerst: wat ga je precies reserveren? Er is immers nog geen productiemodel getoond. Wel, de MINI Electric zal een driedeurs Cooper worden met de aandrijflijn van de BMW i3. Dit betekent 184 pk en 270 Nm koppel, vermoedelijk vergezeld door een accupakket van 33 kWh. Klem je nog niet vast op deze eerste informatie. Officiële details over prestaties en actieradius volgen in een later stadium wanneer MINI de auto in productievorm zal presenteren.

Het is de bedoeling dat de MINI Electric in maart 2020 in de showroom staat. Vandaag gaan de Nederlandse orderboeken open en met een aanbetaling van 1.250 euro kun je een exemplaar reserveren. De productie van de MINI Electric gaat in november van start. Terwijl de aandrijflijn in Landshut (Duitsland) van de band zal rollen, bouwt men de driedeurs elektrische MINI in Oxford (Groot-Brittannië).

MINI Nederland komt met een overbruggingsaanbod voor klanten die daar interesse in hebben. Totdat je elektrische MINI arriveert, kun je als consument rijden in een MINI Cooper 3-deurs in Midnight Black met gele accenten en MINI Yours Customised stijlelementen. Het overbruggingsaanbod is met 50 beschikbare stuks van deze MINI gelimiteerd. Voor de zakelijke rijder is er ook keuze voor een MINI 5-deurs. Hier stelt de autofabrikant 100 stuks van beschikbaar. Naast de mogelijkheid om direct bij het merk een reservering te plaatsen kun je de ook de MINI Electric leasen.