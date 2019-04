Méér files in 2019, check hier de ergste knelpunten

Jullie omarmen massaal stilstaan in het verkeer.

Ga of verhuizen of kies voor een nieuwe carrière als je files haat. Besluiten over nieuw asfalt zijn niet in één dag genomen en het realiseren al helemaal niet. Tel daarbij op dat het Nederlandse wagenpark groeit en dat heeft mede tot gevolg dat files nog steeds toenemen in Nederland.

Uit cijfers van de ANWB blijkt dat in de eerste drie maanden van 2019 de filezwaarte met maar liefst 7 procent is gegroeid in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Het gaat hier om het verkeer op de Nederlandse A- en N-wegen. Niet alleen in de spits staat men steeds vaker stil. Ook midden op de dag komt het steeds vaker voor dat er verkeersopstoppingen ontstaan.

We hebben geen strenge winter achter de rug, dus (alleen) het weer de schuld geven kan niet. Sterker nog, de cijfers hadden er nog veel dramatischer uitgezien als we wel met veel ijs en/of sneeuw te maken hadden gehad. In de ochtendspits nam de filezwaarte in het eerste kwartaal van 2019 met 13 procent toe. In de avondspits is er sprake van een stijging van dik 8 procent. Niet januari, maar juist februari was een maand die fors meer file kende in vergelijking met een jaar geleden.

De randstad uitlachen is er niet meer bij voor inwoners van ‘de provincie’. Ook in deze regio’s neemt de filezwaarte toe. Met name in het oosten en in het zuiden was het bingo. In de file top 10 komen diverse knelpunten in deze regio’s naar voren. Het noorden van Nederland werd op vrijdag 25 januari geteisterd met tientallen ongelukken naar aanleiding van ijzel. Het Nederlandse filerecord sneuvelde op dinsdag 22 februari 2019, toen de ANWB een file van maar liefst 2.287 kilometer noteerde als gevolg van sneeuwval en gladheid. Juist het oosten van het land had toen veel te maken met winterse omstandigheden.

Om dit sombere nieuws af te sluiten zie je hieronder de top 10 fileknelpunten in de ochtend- en avondspits. De cijfers gaan over het eerste kwartaal van 2019.

File Top 10 Ochtendspits



File Top 10 Avondspits



Foto: Porsche 992 voor het stoplicht, via @carlovdh op Autojunk