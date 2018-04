Nederlanders zijn een stelletje luie varkens

Kom eens in beweging man!

We zijn gek op onze auto(‘s). Of we nu naar ons werk of school gaan, of boodschappen doen. We vinden elke keer wel een excuus om de auto te starten. Dit geldt niet alleen voor petrolheads, maar voor een groot deel van de bevolking. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Het onderzoeksbureau doet jaarlijks voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de manier waarop wij forenzen. De vandaag gepubliceerde cijfers stammen uit 2016, toen het hele #fitgirl gebeuren nog op gang moest komen. Maar toch.

De cijfers vertellen ons dat 60 procent van de woon-werkverplaatsingen met de auto plaatsvinden. Daarmee is de auto het populairste vervoersmiddel. Niet zo vreemd. Fietsen is voor veel mensen geen optie en de trein is in sommige gevallen nog duurder dan een zuinige, compacte auto. Om nog maar te zwijgen over sein- en wisselstoringen en dat je vervolgens zelf mag uitzoeken hoe je thuis of op het werkt komt.

Zelfs voor de kleinste ritjes stappen Hollanders in de auto. Het CBS meldt dat negen procent van de Nederlanders de auto pakt voor een ritje van minder dan een kilometer. Een freakin’ kilometer. Dat is vijf minuten fietsen of 12 minuten lopen. Dat laatste is dan ook het populairst. Bijna de helft van de Nederlanders legt een afstand minder dan een kilometer het vaakst te voet af. 40 procent pakt de fiets.