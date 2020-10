3 gekke dingen die je kunt doen met je auto's als geld geen rol speelt - Autoblog.nl

Stel: je wint de Eurojackpot, wat kun je nog meer met je auto’s doen, behalve rondrijden?

Rondrijden met een auto is natuurlijk leuk, maar niet heel origineel. Dat is namelijk wat letterlijk iedereen al doet met een auto. Je kunt er ook nog andere geinige dingen mee doen. Je denkt misschien: daar is een auto niet voor bedoeld? Dat klopt, maar dat is niet iets waar je je druk om hoeft te maken als je tientallen miljoenen hebt gewonnen en overdreven veel geld hebt. Van dat scenario gaan we uit in dit artikel.

Wanneer geld geen rol meer speelt is het de kunst om het op een creatieve manier uit te geven. Benny Silberbaum a.k.a. de Zoooveel Money Man is Eurojackpots expert in creatief geld uitgeven. Met hem nemen we wat mogelijkheden door om je geld een beetje op een fantasievolle manier uit te geven aan auto’s.

Uitgekeken op een poster? Hang je droomauto aan de muur

Als kind hang je een poster van je droomauto op je slaapkamer. Als je tientallen miljoenen hebt gewonnen kun je die bijvoorbeeld vervangen door een schilderij van je droomauto, maar dan denk je veel te klein. Hang gewoon the real deal aan de muur! Dan kun je er niet meer in rijden, maar daar heb je natuurlijk de andere exemplaren in je garage al voor.

In het Lamborghini-museum kunnen ze ook een auto aan de muur hangen, dus dan moet het in de woonkamer ook kunnen. Pablo Pérez Companc, een voormalige coureur uit Argentinië deed iets soortgelijks door een Pagani Zonda aan een pilaar in de kamer te hangen. Het was alleen geen volledig intact exemplaar.

Benny is niet helemaal te spreken over deze woonkamerdecoratie van Pablo. “Hij denkt in de goede richting, maar als je het doet moet je het ook goed doen. Hang dan gewoon een compleet werkende Pagani aan de muur. Dan kun je hem ook af en toe even starten.” Na even nadenken heeft de Zoooveel Money Man trouwens een beter idee: “Zorg er anders gewoon voor dat hij ook kan rijden over de muur. Te voet van de woonkamer naar de keuken gaan gaat op den duur ook vervelen.”

Een cabrio niet verfrissend genoeg? Laat je auto ombouwen tot onderzeeër

Als het mooi weer is (en als je tientallen miljoenen wint zorg je er natuurlijk voor dat het altijd zo is) kun je lekker op pad gaan met een cabrio. Met een tropisch zonnetje op je harses kan het dan alleen nog best pittig zijn. Wat doe je dan als je geld hebt als water? Je zorgt er gewoon voor dat je auto onder water kan. Daar fris je tenminste van op.

De Lotus van James Bond uit The Spy Who Loves Me kon ook onder water, maar dan zat je nog droog. Daar heb je dus niks aan als je het warm hebt. Het Zwitserse bedrijf Rinspeed deed het beter: met hun sQcuba op basis van de Lotus Elise rijdt je gewoon met open dak het water in.

Maar waarom met open dak, dan loopt je jacuzzi vol!

Benny Silberbaum, de Zoooveel Money Man vindt dit in de basis wel een goed idee. “Ik zou alleen zeggen: zorg wel dat er een dak op zit. Want anders gaat die jacuzzi die je in je auto wilt niet werken!” Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk dat je onder water een beetje kunt afkoelen.

Maar dan graag wel met het comfort van thuis! Dus hop een dak erop en dan gewoon die airconditioning aan in die wagen. Je vliegt natuurlijk niet naar het andere eind van de wereld om daar lastig gevallen te worden door tropische vissen terwijl je in je jacuzzi onder water in je auto aan het chillen bent. Kom op, het moet niet op kamperen gaan lijken!

Als je klaar bent met dat bubbelbad wil je natuurlijk ook wel lekker op de bank kunnen hangen, even bijkomen. Geen auto in je huis parkeren, maar gewoon een huis in je auto! Misschien dan beter om hem op het droge te houden. Is ook handiger voor die helikopter..

Last van medeweggebruikers? Vlieg je auto naar de maan

Andere mensen op de weg kunnen knap lastig zijn. Het zorgt alleen maar voor files, verkeersruzies en dat soort gedoe. Waar weet je echt 100% zeker dat je niemand anders tegenkomt? Juist, op de maan.

Elon Musk heeft het alvast gedemonstreerd: een auto kun je prima met een raket vervoeren. De Tesla Roadster die in februari 2018 met een raket werd afgeschoten heeft inmiddels zonder problemen een rondje om de zon afgelegd. Een auto naar de maan brengen moet dus geen enkel punt zijn.

Benny kan zich wel vinden in dit plan. Hij heeft nog wel wat aanvullingen: “Ik zou zeggen: Rij dan direct even langs de maan. En als je daar dan toch bent: neem meteen wat maansteen mee om in het dashboard van je Rolls-Royce te verwerken. Dat is weer eens wat anders dan hout.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Eurojackpot. Bekijk hier meer spending tips van de Zoooveel Money Man.

