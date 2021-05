Nog even en dan is de elektrische auto goedkoper dan een ICE - Autoblog.nl

Waar hebben we dat eerder gehoord? Dit keer is weer een nieuw verslag dat met de claim komt dat de elektrische auto goedkoper gaat zijn dan een ICE.

Nu zijn elektrische auto’s nog een dure aangelegenheid. Althans, de wat grotere EV’s met een flinke actieradius. Een kleinere elektrische auto’s zoals de Renault Zoe bevinden zich al wel in het betaalbare segment voor veel huishoudens. Er komt een moment dat EV’s, al dan niet met hulp van een overheid, goedkoper worden dan een ICE. Een verslag van BloombergNEF licht het toe.

Elektrische auto als goedkoper alternatief

In het rapport staat opgetekend dat analisten denken elektrische auto’s goedkoper zijn om te produceren in 2027 in vergelijking met een ICE. In 2026 zouden EV’s dan al een goedkoper alternatief zijn op een auto met een verbrandingsmotor. Een ander onderzoek van nog geen jaar geleden sprak overigens over dit moment in 2024. Het is maar net welke analyse je er op los laat.

In het Amerikaanse BloombergNEF onderzoek komt naar voren dat de gemiddelde aanschafprijs van een EV op dit moment op 35.000 dollar ligt. In het geval van een ICE is dat 22.000 dollar. Met een groeiend aanbod van kleinere en voordeligere EV’s, eventuele subsidies en lagere productiekosten komt het omslagpunt steeds meer dichterbij.