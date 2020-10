Zo ver kom je met het nieuwe Cayenne accupakket - Autoblog.nl

Het nieuwe Cayenne accupakket zorgt ervoor dat je veel verder kunt rijden op de accu.

Nog iets meer dan twee maanden en dan is het weer zover! De jaarwisseling vindt dan weer plaats. Naast een hoop Champagne, 1,5 meter afstand houden van je oudtante en vuurwerk is er nog een traditie: goede voornemens. Sommige mensen gaan (proberen te) stoppen met roken, anderen gaan meer sporten en de rest gaat afvallen.

Vakantiekilo’s, oliebollen: je kent het wel. In plaats van effectief aan de wortelen en broccoli te gaan, verruilen sommige mensen een pot Ben & Jerry’s ijs voor een pot ijs van Ben & Jerry’s met een andere smaak en minder calorieën. Het nieuwe accupakket van de Cayenne E-Hybrid en Cayenne Turbo S E-Hybrid valt in de laatste categorie.

Porsche Cayenne accupakket

Porsche heeft namelijk gewerkt het Cayenne accupakket. Handig voor mensen die in 2021 eindelijk in een milieuvriendelijkere auto willen gaan rijden. Met het nieuwe accupakket is namelijk gegroeid. De capaciteit was namelijk eerst 14,1 kWh.

Vanaf nu is de brutocapaciteit 17,9 kWh. Deze voorziet de elektromotor van energie. Die motor levert precies 136 pk en aan vermogen en 400 Nm aan koppel. Het resultaat: nog meer elektrische range. Deze stijgt volgens Porsche met 30%!

Beloftes

Kijk, dat zijn de betere beloftes. Je moet echter niet vergeten dat de elektrische actieradius niet heel erg groot was. Je kan nu tot 48 kilometer enkel en alleen op de elektromotor rijden, mits je niet harder gaat dan 135 km/u.

Accupakket voor Cayenne en Cayenne Turbo S

Dit cijfer geldt voor de Cayenne E-Hybrid. Heb je te maken met en Cayenne Turbo S E-Hybrid, dan is 42 kilometers op de accu het maximaal haalbare. Naast het nieuwe accupakket heeft Porsche de software van de rijmodi bijgeschaafd, waardoor het een en ander efficiënter verloopt.

Zoden aan de dijk?

Gaat dit zoden aan de dijk zetten? Nou, nee. niet direct. Maar dat is ook niet erg. De Cayenne is een hoge, grote, zware en snelle auto. Die combinatie zorgt gewoon standaard al voor energieverspilling. Of je nu kiest voor een EV, PHEV of ICE.

Je kan nu echter in de meeste steden gewoon emissievrij rijden en de snelwegen daartussenin gebruik maken van de benzinemotor. En net als een Ben & Jerry’s ijs, is zo’n Cayenne een erg aangename metgezel.