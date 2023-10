3 grappige en sappige quotes van Max Verstappen na zijn derde titel

Verstappen is nog altijd down to earth, maar heeft wel lekkere sappige en grappige quotes na het behalen van zijn derde wereldtitel.

Drie wereldtitels. Verstappen staat al op drie wereldkampioenschappen. Dat is een zeer bijzondere prestatie. Eentje die maar een paar coureurs hebben weten te evenaren of te overtreffen.

Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart en Jack Brabham zijn de enige andere drievoudig wereldkampioenen. Prost & Vettel (4x), Fangio (5x), Schumacher (7x) en Hamilton (bijna 8x) werden vaker kampioen. Superknap natuurlijk.

Grappige en sappige quotes Verstappen

De Nederlander is er zelf vrij nuchter onder. Dat blijkt ook wel uit het kampioens-interview dat Verstappen had met David Coulthard (Channel 4). Uiteraard was de Nederlander weer goed voor een paar quotes. Dat waren de 3 leuke grappige en sappige quotes uit het interview:

Op een gekke manier wereldkampioen worden: ‘schuld van F1’

Dat is de schuld van de F1. Verstappen werd de eerste keer terecht wereldkampioen, na een tumultueus seizoen. Mooi woord, tumultueus. In de laatste ronde van de laatste GP werd het pas beslist, na een rechtmatige call van Michael Masi (staat gewoon in de reglementen en het woudlopershandboek).

De tweede keer gebeurde het na een leesfout van werkelijk iedereen die te maken heeft met F1 (behalve de organisatie) waardoor Verstappen ineens kampioen werd. De derde keer werd ‘ie kampioen tijdens een sprintrace in een desolaat stukje woestijn waar je voor geen goud naartoe wil (maar wel voor geld). Vlgens Verstappen ligt het in alle gevallen aan de Formule 1 zelf. Hij heeft er zelf niet voor gekozen.

1 of 7 wereldtitels is hetzelfde

Ook leuk: of je nu 1 of 7 wereldtitels hebt, dat is hetzelfde. En het is niet een quote van Danny Hulme, John Surtees of Keke Rosberg. Of Nico Rosberg. Volgens Max Verstappen is het winnen van 1 titel het ultieme doel, de rest is mooi meegenomen. Dat klinkt een tikkeltje bescheiden voor een coureur die op dit moment alle titels aan elkaar aan het rijgen is.

Moeder Verstappen vaak naar toilet

Het kan zijn dat je het nooit hebt willen weten, maar de moeder van Max Verstappen gaat per race dus zo’n 5-6 keer naar het toilet. Ze is nog altijd zenuwachtig als haar Max in een 1.000 pk sterke bolide volgas over het asfalt boendert. Dat is op zicht niet een heel erg vreemde gedachte. Volgens Verstappen is ze altijd blij met de safetycar-situaties. De moeder van Max Verstappen is overigens zelf een begenadigd coureur: in haar tijd racete ze tegen Fisichella en Trulli (met succes).

Enfin, je kan het hele interview hier bekijken.

