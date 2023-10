Audi e-tron GT Competition – rijtest en video

Zijn de smaakvolle koets en mooie technologie van de Audi e-tron GT Competition genoeg om te overtuigen tijdens een test.

Je kunt fan zijn of niet, maar Audi heeft de interieurs altijd prima voor elkaar. In de e-tron GT vind je nog genoeg fysieke knoppen en schakelaars die de bediening zo veel makkelijker maken. Als je recente Audi’s gewend bent, dan vind je ook prima de weg in deze EV. In dit segment mag je mooie materialen verwachten en de e-tron GT stelt daarin niet teleur. Het voelt degelijk aan en ziet er allemaal hoogwaardig uit. De ruimte voorin is prima, de optionele Sportstoelen plus (+€1.985,-) zitten voortreffelijk. Achterin zijn hoofd- en beenruimte beperkt, maar kinderen kunnen er een prima plek vinden.

Mooie auto meneer

Zo zie je maar weer dat smaak precies dat is: smaak. Nogal persoonlijk. Ik ben fan van de lijnen van de Audi e-tron GT, niet verder vertellen maar de Audi is beter gelukt dan zustermodel Porsche Taycan. Ooit reden we een snertgroene e-tron GT RS, waarvan ik me kan voorstellen dat je niet direct fan bent van die kleur.

Ik weet ook wel dat in saaie grijze muizenland Nederland de kleur Daytona grijs pareleffect (meerprijs €1.216,-) het bijzonder goed doet. Het is niet lelijk, maar het kan echt wel spannender. De rest van de Audi e-tron GT was in stemmig zwart uitgerust, inclusief volledig zwarte wielen (optioneel 21 inch € 2.194,-).

Zwarte wielen keuren we sowieso niet zo vaak goed. Het is maar zelden dat een auto ervan opknapt. De combinatie met een donkergrijze koets maakt de Audi e-tron GT nogal saai, tenminste dat vinden wij. Gelukkig voor Audi heeft de rest van Nederland geen/ een lousy (doorstrepen wat hier van toepassing is), want zelden kreeg ik zo veel complimenten over een auto.

Audi e-tron GT Competition

Met de term Competition in de typeaanduiding, zou je kunnen verwachten dat deze e-tron GT een kleine technische upgrade had gekregen. Dat is echter niet helemaal het geval, hoewel in het Competition pakket wél de adaptieve luchtvering is opgenomen.

De rest van de e-tron GT Competition uitrusting bestaat uit een singleframe grille uitgevoerd in carrosseriekleur, het optiekpakket zwart, donker getint privacy glass en 20 inch lichtmetalen velgen in vijf-dubbelspaaks ‘offset’ design met delen in contrastkleur orionzwart. Firma grauw, grijs en zwart dus, precies zoals de Nederlandse koper het wil.

Laatste upgrade is voor de audio die het Bang & Olufsen 3D Premium sound system krijgt. De meerprijs ten opzichte van de reguliere e-tron GT is slechts 1.990 euro, dus het is een goede deal.

Ideale testkandidaat voor de snellaadtest

We reden met de Audi e-tron GT Competition in de periode dat we de snellaadtest uitvoerden. En juist daar doet de e-tron GT het bijzonder goed. De meeste EV’s gebruiken een 400 volts spanning in het accupakket, maar bij deze Audi is dat het dubbele. De e-tron GT deelt de techniek zijn zustermodel Porsche Taycan en verder gebruiken KIA, Hyundai, Lucid, Xpeng en Rimac ook deze hogere spanning.

Het grote voordeel van een 800 volts architectuur is dat stroom sneller de accu uit kan (meer vermogen) en er ook weer in kan (sneller laden). Qua vermogen hebben we over de meeste EV’s niet veel te klagen, maar het laden kan ons niet snel genoeg gaan.

Bij een geschikte paal (bijvoorbeeld moderne Fastned stations, Ionity) kan de Audi e-tron GT bijzonder snel laden. Het maximale laadvermogen DC tijdens snelladen is maar liefst 270 kW. Het opladen van 5-80% duurt daardoor slechts 22,5 minuten. Tanken is sneller, maar we komen zo langzamerhand in de buurt. De laadcurve is ook netjes, de laadsnelheid blijft lang in de hogere regionen.

Aan de reguliere paal thuis of publiek haalt de Audi e-tron GT via drie fasen 11 kW. Erg handig is dart de Audi e-tron GT aan beide zijden een AC laadpoort heeft, zo heb je meer mogelijkheden om te parkeren bij een laadpaal.

Prestaties Audi e-tron GT

Dit is nog maar de instapper, ergens zou Audi best nog een versies hieronder kunnen introduceren. De Audi e-tron GT uit de test is een Competition 60 quattro die met een motor op voor- en achteras 476 pk en 630 Nm levert. In het EV-tijdperk worden we wat verziekt, er zijn genoeg elektrische auto’s te vinden met nóg meer pk’s. Vergis je echter niet, de Audi e-tron GT Competition is echt heel snel. In 4.1 secondes staat 100 op de klok en dan is het feest nog lang niet op. De topsnelheid is 245 km/u, hoewel je dan 93,4 kWh accu bijzonder snel leeg zult hebben.

Tijdens de sprint is goed te voelen dat de e-tron GT schakelt. Net als de Porsche Taycan heeft de Audi e-tron GT een versnellingsbak met twee versnellingen aan boord. Op snelweg snelheden wordt de hoogste versnelling gekozen, wat het verbruik ten gunste moet komen. In de praktijk zijn de Audi e-tron GT en zustermodel Taycan inderdaad relatief zuiniger op de autobahn, hoewel je met de Nederlandse maximumsnelheden daar minder lol aan beleeft.

Conclusie Audi e-tron GT Competition test

De toevoeging Competition is niet meer dan een mooi actiepakket, maar wij Nederlanders zijn niet vies van een beetje voordeel. Technisch gezien is de Audi e-tron GT dus niet gewijzigd in Competition vorm.

De Audi e-tron GT Competition staat in de prijslijst voor € 112.905,-. De reguliere e-tron GT is er vanaf € 110.915,-. Het is een hoop geld, maar daarvoor krijg je wel een dikke Audi. Alternatieven zijn inmiddels genoeg: de Model S is sneller, maar is nog steeds afgewerkt als een Tesla en is inmiddels een stokoud ontwerp. Zustermodel Tacyan is een stevige tegenstrever, vooral omdat die ook als CrossTurismo en SportTurismo te krijgen is.

Voor al deze concurrenten en voor de Audi e-tron GT geldt dat ze het zwaarder hebben nu de fiscale voordelen zijn weggesmolten. Moet of wil je echter elektrisch rijden en heb je de financiële middelen: de Audi e-tron GT is een lekker ding, zeker als je een wat spannendere kleur kiest.