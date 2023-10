Het is nu écht over en uit voor de kleine Volkswagen Up!

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En voor de kleine Volkswagen Up! is de tijd van gaan nu gekomen. Het had zo op een tegeltje kunnen staan, ware het niet dat we er eerst graag een artikel over wilden maken.

Het is namelijk écht over en uit voor de kleine Volkswagen Up!. Je kunt hem niet meer nieuw bestellen. En dat komt omdat hij niet meer in elkaar wordt geschroefd in de fabriek in Bratislava. En dat is ergens toch wel jammer, want de kleine Volkswagen Up! was een lief karretje.

Rust in vrede, oh kleine Volkswagen Up!

Het is inmiddels al 12 jaar geleden dat de Volkswagen Up! op het toneel verscheen. En hij was niet alleen, want als een ware Kwik, Kwek en Kwak kwam ook de Up! met z’n drieën. Zo had je ook de Seat Mii en de Skoda Citigo.

Met z’n drietjes hielden ze de kosten lager en kon de Up! goedkoper in de markt worden gezet. En goedkoop was hij voor een Volkswagen, de kleine kostte zonder opties € 8.490. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om.

Daarvoor kreeg je een 1.0 liter 3-cilinder die slechts 60 pk leverde. Maar hee, je betaalde er nog geen 9000 piek voor. En je kon er makkelijk wat pk’s bijchippen, leerden we van @willeme die er een artikel over schreef.

Daarna kwam de kleine Volkswagen Up! er in allerlei gradaties, tot aan een elektrische en een GTI-variant aan toe. vooral die laatste was leuk met 113pk en een handgeschakelde zesbak. En het kenmerkende rode biesje over de grille, wat de Golf en Polo GTI ook hebben.

Maar daar komt dus nu een eind aan. De kleine Volkswagen Up! is niet meer nieuw samen te stellen. Je kunt ze voorlopig nog wel nieuw kopen, maar dat zijn dan voorraadmodellen. Dan heb je hem wel lekker snel, dat dan weer wel. Maar er eentje naar jouw smaak laten maken zit er niet meer in. En daarom zeggen wij in koor:

Rust in vrede, oh kleine Volkswagen Up!