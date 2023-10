Stand na GP Qatar 2023 plus 6 dingen die ons opvielen

Hij is er weer: de stand na de GP Qatar 2023, plus enkele dingen die ons opvielen aan het afgelopen weekend.

De GP van Qatar 2023 zit erop! Wederom kon Verstappen niet op een ‘normale’ manier wereldkampioen worden. Ditmaal deed hij het namelijk – voor het eerst in de historie – in een sprintrace. Waarom zou je eigenlijk ook wachten?

Wederom mochten we luisteren naar het Wilhelmus. Waarschijnlijk moet er eventjes wat tijd overheen gaan voord we ons realiseren hoe bijzonder dit eigenlijk is, want een Nederlander rijdt eventjes het hele veld compleet zoek, race na race. En nee, het ligt niet alleen die RB19. Daar haalt Pérez namelijk een schamel puntje mee.

Dingen die ons opvielen

Voor nu hebben we de stand na de GP van Qatar voor je. Alle rangen, standen en overzichten die ertoe doen bij de waterkoeler op kantoor. Voordat we die met je door nemen, zijn er enkele dingen die ons opvielen aan de race.

Verstappen briljant

We komen superlatieven te kort om onze nationale held te ergen. Een drievoudig wereldkampioen: daar zijn er niet zoveel van. En dat op zijn 26e. Toegegeven, dat deed Sebastian Vettel destijds ook (en plakte er nog een titel aan vast). Het is wel interessant om te zien dat het niet altijd lukt. Niet alleen tijdens de GP van Singapore, maar ook in de kwalificatie van de sprintrace. Het geeft maar eens aan hoe alles moet samenkomen om een dergelijk resultaat te boeken.

Piastri beter en beter

Die sprintrace van Piastri was pure klasse. De jonge Australiër hield het hoofd koel, ook nadat hij de leiding uit handen moest geven aan Russell. Knapper was het nog dat hij Verstappen keurig van zich af kon houden in de sprintrace. McLaren Racing-teambaas Stella zij dat het kwam omdat Max aan het kampioenschap dacht, maar als Verstappen in de buurt kon komen, zou hij er gewoon voorbij proberen te gaan. Van de laatste 7 races was Piastri 5 keer sneller in de kwalificaties dan teammaat Norris. Het is niet puur geluk dat die McLaren ineens heel erg snel is, Piastri pakt het heel erg snel op en haalt nu al het maximale eruit.

Bandenverschil

Nou, Mario Isola (de F1-baas van Pirelli): dit is wat we willen zien! Het is soms een beetje onduidelijk welke banden goed zijn en wanneer ze slijten. Maar dit was briljant! Die rode banden waren enorm veel beter bij de start, maar zakten vrij snel in. Eindelijk! We moeten er wel eerlijk bij aantekenen dat de vele safetycars in de sprintrace het beeld vertekenen, anders waren alle coureurs op medium-banden uiteindelijk voor de coureurs gefinisht die op de zachte banden vertrokken. Een van de redenen is het vieze en stroeve asfalt van Losail International Circuit.

Maximaal 18 ronden op een setje Pirelli’s

Dat gezegd hebbende: wat een gedoe met een maximaal aantal ronden op 1 band. Op de rode band was dat namelijk nauwelijks mogelijk en waarom zou je de witte proberen? Uiteraard wil Pirelli de veiligheid garanderen en dit is een noodgreep, maar voor de race was het vooral heel erg verwarrend. Daarbij vervalt er een stukje inbreng van de coureur, sommigen kunnen heel lang hun bandenslijtage managen. Daar had je nu mooi dus niets aan. Nu moeten we aantekenen dat @wouter tijdens de rijtest zelden 18 rondjes red op een setje verse Pirelli’s.

Lewis Hamilton maakt een foutje

Natuurlijk, er was ruimte buitenom en Hamilton had veel meer grip. Dus dat hij het probeert, is niet vreemd. Echter, Lewis liet gewoon iets te weinig ruimte en elimineerde zichzelf en zette Russell daardoor op een flinke achterstand. Het is een zeldzame brainfart van Hamilton, want dit is de eerste race in 2023 dat hij niet in de punten finisht. Het was geen ineens een titanenstrijd, want George had geen idee dat Lewis voorbij zou komen. Overigens gaf Hamilton na de race ruimschoots toe dat het zijn eigen fout was. Zo is hij ook dan wel weer.

Perez en Stroll ondermaats

Eigenlijk hadden we Sargeant er ook bijgezet, maar die was dit weekend niet helemaal 100% kiplekker. Lance Stroll is hopeloos uit vorm en het is duidelijk dat het aan hem vreet. Alonso presteert uitstekend in de Aston Martin, Stroll is telkens 5-10 plaatsen lager.

In het geval van Pérez moeten we kritischer zijn. Dit kan absoluut niet. Het kan niet zo zijn dat Verstappen de overwinningen aan elkaar rijgt en Pérez zoveel fouten maakt. Natuurlijk, dat hij moest starten in de pits was niet zijn schuld, maar de rest van de race wel. Vergeet niet dat Sainz en Hamilton al uitgeschakeld waren: de schade had dus nog veel groter kunnen zijn.

Rijderskampioenschap

Deze konden we zaterdag al verklappen: Verstappen is kampioen. Maar ja, dat was eigenlijk geen moment echt spannend. Maar waar is dat wel het geval? Nou, tussen de nummers 2 en 8 is er nog behoorlijk wat mogelijk. Sterker nog, de nummer 9 – Piastri – maakt op dit moment reuzensprongen.

De stand na de GP Qatar 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 433 2 Sergio Pérez Red Bull 224 3 Lewis Hamilton Mercedes 194 4 Fernando Alonso Aston Martin 183 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 153 6 Charles Leclerc Ferrari 145 7 Lando Norris McLaren 136 8 George Russell Mercedes 132 9 Oscar Piastri McLaren 84 10 Lance Stroll Aston Martin 47 11 Pierre Gasly Alpine 46 12 Esteban Ocon Alpine 44 13 Alexander Albon Williams 23 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 15 Nico Hülkenberg Haas 9 16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 18 Kevin Magnussen Haas 3 19 Liam Lawson AlphaTauri 2 20 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck de Vries AlphaTauri 0 22 Daniel Ricciardo AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Red Bull was kampioen en blijft kampioen, uiteraard. Maar het is tussen Mercedes GP en de Scuderia Ferrari erg spannend. Ook loopt McLaren hard in op Aston Martin Racing. Met een Ferrari en Mercedes eruit, kon McLaren goede zaken doen. Dat deden ze dan ook door P2 en P3 te pakken. Dit gaat nog een leuke strijd worden aan het einde van het jaar.

De stand na de GP Qatar 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 657 2 Mercedes 326 3 Ferrari 298 4 Aston Martin 230 5 McLaren 219 6 Alpine 90 7 Williams 23 8 Alfa Romeo 16 9 Haas 12 10 AlphaTauri 5

Kwalificatieduel

Ondanks dat we allemaal onder de indruk zijn van Liam Lawson, is het Yuki Tsunoda die nog altijd 4-1 voor staat in het kwalificatieduel. Gezien het feit dat dit 17e GP van het jaar is, is het onmogelijk dat het gelijk staat, tussen de coureurs. Dus Russell, Leclerc en Gasly staan nu weer nipt voor op hun teammaat. Verstappen en Alonso maken gehakt van hun teamgenoot, zeker omdat ze er ook vér voor staan qua tijd en posities. Albon owneert Sargeant nog steeds. Niets ten nadele van Albon, maar Logan is echt matig de laatste tijd.

De stand na de GP Qatar 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 15 Pérez 2 Alonso 14 Stroll 3 Russell 9 Hamilton 8 Leclerc 9 Sainz jr. 8 Norris 12 Piastri 5 Ocon 8 Gasly 9 Hülkenberg 12 Magnussen 5 Guanyu 5 Bottas 12 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 1 Ricciardo 1 Tsunoda 4 Lawson 1 Albon 17 Sargeant 0

Snelste raceronde

Er staat geen maat op Verstappen en Red Bull tegenwoordig. Hij zette in de op één na laatste ronde eventjes een 1:24.319, een ronderecord. Was dat nodig? Neuh, zeker niet. Behoorde het tot de mogelijkheden? Jazeker! Dus reed Verstappen even een toptijd. Ongelooflijk. Te

De onderlinge stand na de GP Qatar 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 6 Hamilton Mercedes 3 Pérez Red Bull 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1

Driver of the Day

Dat kan niemand anders zijn dan Oscar Piastri. Het Australische ijskonijn was op zaterdag en zondag onvoorstelbaar goed. Het is pas zijn eerste seizoen, maar het lijkt hem heel erg goed af te gaan. Met 27% van de stemmen won hij de Driver of the Day-trofee. Volkomen terecht.

De onderlinge stand na de GP Qatar 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Oscar Piastri McLaren 2 Lando Norris McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Niet helemaal. Dat Verstappen op het podium zou belanden, leek een formaliteit. Maar geen van de heren dacht dat McLaren het zó goed zou doen.

De stand na de GP Qatar 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (LEC, HAM, VER) 90 Michael (PER, VER, LEC) 86 Wouter (VER, LEC, SAI) 78

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van de Vereigde Staten worden verreden op 20 oktober om 18:00 uur.