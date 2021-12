Audi Formule 1 motorleverancier vanaf 2026

Hehe, eindelijk. Een beetje afwisseling. Audi is Formule 1 motorleverancier vanaf 2026.

De Formule 1 is de laatste tijd een beetje saai, zeker nu Honda weg is. Mercedes, Ferrari en Renault zijn de enige motorleveranciers (en Red Bull gebruikt doorontwikkelde Honda-motoren). Maar er mogen best wat meer verschillende automerken bij komen.

Vroeger hadden we Ford, Toyota, BMW, Lamborghini, Porsche en Peugeot als motorleveranciers, om er maar een paar te noemen. Gelukkig komt er in 2026 nog een nieuwe leverancier bij! Audi is namelijk vanaf 2026 motorleverancier. Althans, die kans lijkt nu enorm groot. Audi Sport-honcho Oliver Hoffmann en Audi CEO Markus Duesmann hebben laten weten erg tevreden te zijn met de nieuwe motorreglementen die in 2026 ingaan.

Audi Formule 1 motorleverancier

De MGU-H komt namelijk in 2026 te vervallen. Dit is een bijzonder prijzig onderdeel van de motoren waar Audi zich blijkbaar niet aan wilde branden. Aan de andere kant zijn de regels dusdanig hetzelfde gebleven dat de huidige motorleveranciers zich ook senang erbij voelen. Kortom, dankzij het aanpassen van die reglementen is de weg vrij voor Duesmann en Hoffmann waardoor Audi Formule 1-motorleverancier wordt in 2026. Dat meldt Racefans.

Hiermee is overigens formeel nog niet bevestigd dat Audi een nieuwe F1 motorleverancier is in de F1. Daarvoor moet het nu nog worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen van Audi. De kans dat het wordt toegekend door hen is bijzonder groot. Dankzij fiat van de RVC mochten Hoffman en Duesmann aan de gesprekken deelnemen en vooronderzoek doen. Audi wordt al al langer in verband gebracht als F1 motorleverancier voor 2026, al dan niet met McLaren.

Marketing

Ondanks dat er niet met elektrische auto’s wordt geracet, is de F1 alsnog interessant. Audi zal rond die periode zeker meer EV’s verkopen dan dat ze nu doen. De F1 is een geweldig uithangbord om naam te maken bij het grote publiek. Een grootste wereldwijde marketingcampagne opzetten kost niet heel erg veel minder dan F1-deelname.

Audi is niet een merk dat steevast in de hogere motorsport-regionen te vinden is (zoals dat met Porsche en Mercedes wel het geval is). Echter, de keren dat ze meedoen, is de impact enorm geweest. De F1 blijft nog een tijdje heel erg spannend.

Via: Grand Prix Radio.