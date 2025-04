BMW trekt doek van Neue Klasse, hier is je nieuwe 3 Serie

Voor het eerst is de BMW Neue Klasse te zien zonder camouflage in een real life setting, dit is je nieuwe 3 serie!

Later dit jaar is de onthulling van het productiemodel, maar tot die tijd teasen ze er bij BMW nog rustig op los. Stukje bij beetje krijgen we meer te zien van de BMW Neue Klasse, de volgende generatie 3 Serie. Met deze onthulling krijg je een echt goed idee van de uiteindelijke vorm.

Geen camouflage

Waar je naar kijkt is de BMW Vision Driving Experience. De auto is te zien op Auto Shanghai 2025. Het is de Neue Klasse zoals we die al vaker gezien hebben, maar dit keer in het vlees en zonder flauwe camouflage. Dichterbij the real deal zijn we nog niet eerder geweest.

Dit testvoertuig is gebouwd op het platform van de Neue Klasse en is uitgerust met BMW’s nieuwste speeltje: de Heart of Joy. Deze centrale supercomputer regelt alles van aandrijving tot regeneratief remmen en brengt alle rijfuncties onder één dak. Het is voor BMW een nieuwe manier van elektrisch rijden. Klinkt allemaal fantastisch. In de praktijk moeten we zien of deze mooie woorden ook ingelost worden.

BMW Neue Klasse 3 Serie

Het is de meest krachtige prototype die BMW ooit gebouwd heeft. Met een krankzinnige 18.000 Nm aan koppel en tot 1.2 ton aan downforce zijn het cijfers die je amper verwacht van een normale straatauto.

Het design is inmiddels herkenbaar voor de BMW Neue Klasse, met bijvoorbeeld de shark nose. Door het weglaten van de camouflage zijn de rondingen ook veel beter te zien. Dat heeft alles te maken met aero en is gunstiger voor een goede actieradius. Het is niet zo ‘zacht’ getekend als een Mercedes EQS, maar een enige druppelvorm is er wel in terug te vinden.

Speciaal voor de show in Shanghai kreeg de auto een zelfoplichtende laklaag die varieert van witgeel tot neon geel. De achterzijde is voorzien van een film die onder UV-licht verkleurt van geel naar oranje en roze.

Eind dit jaar rolt in de Hongaarse fabriek te Debrecen de eerste volledig elektrische Neue Klasse van de band.