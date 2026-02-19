Verstappen en Vettel kijken samen naar een nieuw raceavontuur

De twee wereldkampioenen kijken voorzichtig voorbij de Formule 1

Dat Max Verstappen zijn lust voor racen niet ophoudt bij Formule 1 weten we ondertussen wel. Nu blijkt dat diezelfde ambitie wordt gedeeld met een oude bekende. Jazeker, Sebastian Vettel heeft in een gesprek met Sky Sports Germany bevestigd dat hij en Verstappen al langer praten over een gezamenlijke deelname aan de 24 uur van Le Mans. Spannend!

Le Mans als serieuze optie

Sebastian Vettel, die eind 2022 afscheid nam van de Formule 1, liet weten dat hij nog altijd regelmatig contact heeft met Max. Volgens de ex Red Bull-coureur hebben de twee het al jaren over Le Mans, voor het geval de perfecte kans toch nog even om het hoekje komt kijken. Dat klinkt misschien een beetje vaagjes, maar de intentie is wel duidelijk: als het gebeurt, dan moet alles wel helemaal kloppen.

Verstappen bevestigde dat verhaal tijdens de wintertests in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen gaf aan dat hij het geweldig zou vinden om samen met Vettel de 24 uur te rijden, maar voegde hier gelijk een hele belangrijke voorwaarde aan toe. Er moet wel gestreden kunnen worden om te winnen. Dat wil dus zeggen: het juiste team, het juiste materiaal en niet te vergeten, de juiste voorbereiding. Logisch.

Het moet meer zijn dan een hobbyproject

Die houding past natuurlijk perfect bij Verstappen, want ook buiten de Formule 1 wordt er absoluut geen half werk geleverd. Zoals de meeste race-liefhebbers wel hebben gezien maakte de Nederlander afgelopen jaar zijn GT3-debuut en won hij gelijk zijn eerste race. Verstappen heeft aangegeven dat races als de Nürburgring 24 uur hem erg aanspreken, juist omdat daar niet alleen snelheid telt, maar ook procedures, pitstops en rijderswissels een grote rol spelen.

Dat maakt ook gelijk een beetje duidelijk waarom Le Mans voorlopig nog gewoon een tof idee is. Verstappen wil zich eerst goed voorbereiden in endurance racing voordat hij zich aan de grootste langeafstandsrace van allemaal waagt.

Ook Alonso heeft hier wel oor naar

Ook Fernando Alonso vindt dit allemaal wel een goed idee. De Spanjaard, die Le Mans al twee keer heeft gewonnen, gaf aan dat hij best openstaat voor nog een deelname, mits alles wel tot in de puntjes is voorbereid.

Voorlopig blijft het hele idee dus nog een beetje bij dromen, al wordt er achter de schermen wel serieus over nagedacht.