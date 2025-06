5 Serie verkoopt als warme broodjes, geeft E-Klasse het nakijken

Het gaat lekker met de verkoop van de nieuwe 5 Serie.

Niet iedereen is te spreken over het design van de nieuwe 5 Serie, maar zoals bij wel meer BMW’s geldt: de verkopen zijn er niet minder om. Uit de cijfers van de afgelopen maanden blijkt dat ze in Beieren uitstekende zaken doen in het E-segment.

In de eerste vier maanden van 2025 steeg de verkoop van de 5 Serie in Europa met maar liefst 56%. Terwijl het niet eens een gloednieuw model is: de huidige Fünfer is alweer sinds 2023 op de markt. Dat BMW vorig jaar de Touring lanceerde heeft de verkopen ongetwijfeld wel geholpen.

In totaal wist BMW 20.402 exemplaren aan de man te brengen in de periode van januari tot en met april. In diezelfde periode verkocht Mercedes 15.811 E-Klasses, dus BMW heeft een duidelijke voorsprong. Audi verkocht intussen slechts 13.744 A6’en. Maar dat is niet geheel onlogisch, aangezien de A6 op het punt stond om vervangen te worden.

Nu denk je misschien dat de 5 Serie zo goed verkoopt omdat de i5 ook meegerekend is, maar dat is dus niet het geval. De 8.843 verkochte i5’s komen er nog bij. Ook op dit vlak scoort BMW beter dan de concurrentie. Van de A6 e-tron werden er namelijk 7.460 verkocht en van de Mercedes EQE 3.740.

En hoe zit het in Nederland? Als we dezelfde periode pakken (januari-april), zien we dat er hier 892 Fünfers verkocht zijn, tegen 396 E-Klasses en 130 Audi’s A6. De 5 Serie is dus de absolute vedette in zijn klasse. Als we kijken naar de elektrische modellen moest de i5 het wel afleggen tegen de A6 e-tron, met 366 versus 405 verkochte exemplaren. Maar in totaal verkocht BMW alsnog het beste in het E-segment.