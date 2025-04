Elektrische Neue Klasse 3 Serie krijgt bekende naam

BMW onthult de naam van de volgende 3 Serie.

De achtste generatie van de BMW 3 Serie is bijna klaar voor de lancering. Kortgeleden liet BMW de eerste journalisten kennismaken met de Neue Klasse en zijn Heart of Joy-superboordcomputer middels de ‘Vision Dynamic Experience’-proefauto. We wisten al dat er een nieuwe M3 aan zit te komen (ook met een zes-in-lijn!), maar een bevestiging voor de naam; die hadden we nog niet. Tot nu.

Bekende naam voor elektrische 3 Serie

BMW-productbaas Bernd Körber zegt tegen AutoCar dat het bedrijf gebruik blijft maken van de i-badge bij elektrische modellen. Dat geldt ook voor het moment waarop de Neue Klasse-modellen hun intrede doen. Hij bevestigt dat de elektrische 3 Serie, de naam i3 krijgt. Die kennen we natuurlijk nog van BMW’s eerste EV. In de tussentijd is de modelnaam in leven gehouden middels een elektrische 3 Serie in China.

”Waarom de ‘i’? Omdat het i-merk begonnen is met meerdere facetten, maar één gedeeld element van de i3 en i8 was elektrificatie. Voor ons is het dus een aanduiding die we gebruiken om binnen de algemene naamgevingsstrategie aan te geven dat dit een geëlektrificeerd voertuig is, met de ‘i’ ervoor”, zegt Körber.

Körber wil ervoor zorgen dat klanten hun keuze voor een EV of auto met verbrandingsmotor puur en alleen baseren op de voorkeur voor brandstoftype. Het ontwerp, de veiligheidssystemen en alles eromheen moeten precies hetzelfde zijn bij de EV en de ICE. Net zoals bij de huidige 4 Serie.

Op papier zal de SUV van de Neue Klasse (de aanstaande iX3) te zien zijn in september op de autoshow van München. Kort erna zal de productieversie van de nieuwe 3 Serie te zien zijn. Körber: ”We beginnen met onze hoofdmarkten en onze meest relevante auto’s als je kijkt naar wereldwijde relevantie en verkoopaantallen. Het is niet echt de vraag of we beginnen met de SUV of de sedan. Er zijn geen implicaties over of we de een of de ander de voorkeur geven.”