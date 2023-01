3 Serie Gran Limousine nu ook gefacelift

Ah, die ontbrak nog! De BMW 3 Serie Gran Limousine heeft ook zijn update gehad.

De BMW 3 Serie is er in heel erg veel smaakjes, uitvoeringen en carrosserievarianten te krijgen. Van eenvoudig dieseltje tot dikke M3, van sedan tot Touring en van luxe Alpina tot verstandige hybride. En nu is er de BMW 3 Serie Gran Limousine.

Het is een beetje een aparte versie die we je niet wilde onthouden. De chassiscode van deze Dreier is G28. Dit betekent dat het een 3 Serie is met een extra lange wielbasis. Inderdaad, precies zoals je deze bij BMW in China kunt krijgen. De Gran Limousine is specifiek voor India bedoeld. Het is een extra complete, luxe en sportieve versie en dan nog eens met een lange wielbasis ook! Daarbij heeft deze versie twee features die we hier ook wel willen hebben. Eigenlijk drie, als je die lange wielbasis meerekent.

3 Serie Gran Limousine

De Gran Limosuine heeft nu altijd standaard het M Pakket. Zoals @jaapiyo een tijdje terug al onderschreef, is dat eigenlijk een zorgelijke trend. Het misstaat niet, maar in veel gevallen is de non-M Sport iets eleganter en tijdlozer. Nu is er met de 3 Serie Gran Limousine wat aan de hand, want bij het zilvergrijze exemplaar duidelijk is te zien dat de ‘diffusor’ in kleur is meegespoten (zie hoofdfoto), net als bij een Alpina B3. Dat ziet er enorm veel beter uit.

Een fraai aspect van de 3 Serie Gran Limousine is het interieur. Dat is voorzien van een lederen dashboard en fraai bruin leder. Het hoogtepunt vinden we op de achterbank. Ten eerste de ruimte achterin: die is een stuk groter. De extra centimeters komen geheel ten goede aan de achterpassagiers. Maar het mooiste zijn de hoofdsteunen. Kijk naar die kussentjes! Dat ziet er extra zacht aan. Daar kun je je perfect aan laven, toch? Ook bijzonder, ondanks het M-pakket is de hemelbekleding wit.

Altijd 400 Nm

Bij de BMW 3 Serie Gran Limousine is er qua motoren is keuze uit een benzine en een diesel. De 330Li is de benzineversie, met een tweeliter viercilinder twin power turbo (dus geen twin turbo!) met 258 pk en 400 Nm. De 320Ld heeft ook een 2.0 viercilinder motor en een vermogen van 190 pk en een koppel van 400 Nm.

In beide gevallen zijn de motoren gekoppeld aan een achttraps automaat en in beide gevallen krijg je premium achterwielaandrijving, precies zoals de eerder genoemde @jaapiyo het graag ziet. Exportplannen naar Nederland zijn er nog niet en weet je, dat is best zonde. Want een 3 Serie met een beetje meer beenruimte is toch eigenlijk precies wat je wil?

Meer lezen? Dit zijn de 10 tofste sedans met turbo zescilinders en achterwielaandrijving!