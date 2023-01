Sportieve über-Audi blijft mateloos populair

Naast alles wat Audi te melden heeft qua EV-verkopen boerde ook Audi Sport nog lekker door in 2022.

Begrijp ons niet verkeerd: ook Audi is natuurlijk het meest trots op de verkoopcijfers van hun elektrische modellen. Terecht, maar eigenlijk verstoppen ze het beste nieuws een beetje weg in hun aankondiging. Namelijk dat Audi Sport, verantwoordelijk met alles dat met ‘RS’ aangeduid wordt, ook een recordjaar achter de rug heeft. En dat klinkt ons als muziek in de oren.

Audi (Sport) beleeft recordjaar

Het lukte Audi Sport in 2022 namelijk om 45.515 auto’s te verkopen wereldwijd. Dat is 15,6 procent meer dan 2021. Ook dat vinden we fijn om te horen, want dat betekent dat er nog steeds voldoende animo is voor de leukste Audi’s die je kunt krijgen. We zouden graag dit getal vergelijken met bijvoorbeeld BMW M, die met 177.257 stuks wel een heel stuk voor zouden staan. BMW lijkt echter de verkopen van ‘M Performance’-uitvoeringen zoals de M135i, M240i en M340i ook toe te voegen aan dit totaal, waardoor de vergelijking ietwat mank loopt.

100.000 EV’s

Nena zong ooit over 99 luchtballonnen, maar Audi mag nu zingen over 100.000 elektrische auto’s. Uit de verkoopcijfers blijkt namelijk dat Audi niet minder dan 118.000 elektrische auto’s verkocht. Dat is 44,3 procent meer dan in 2021 en grotendeels te danken aan het megasucces van de Audi Q4 e-tron. Ook in Nederland, waar Audi 5.500 EV’s verkocht en het merendeel daarvan waren ook Q4 e-trons. Die 5.500 exemplaren is overigens veertig(!) procent van het totaal aantal verkochte Audi’s in ons land.

1.6 miljoen

Dan het totaalaantal, wat we stiekem al wisten dankzij razende reporter @jaapiyo over de Premium Wars. Tegenover BMW en Mercedes viel het toch wel wat tegen, maar 1,61 miljoen verkochte auto’s is een groot getal. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat nog geen tien procent daarvan een EV is. En wat ook tegenvalt is dat het vier procent minder is dan in 2021, wat Audi wijt aan de ‘uitdagende situatie rondom de verkrijgbaarheid van onderdelen’.

Als we nog even focussen op de grootste stijgers: de A3 werd twaalf procent meer verkocht, de A4 acht procent en de Q5 2,7 procent. Dit drietal behoort ook nog steeds tot de topverkopers en meer dan hybride wordt het niet voor de A3, A4 en Q5, dus dat verklaart wellicht het kleine percentage EV’s.

Europa en China

Het is nek-aan-nek wat betreft verkoopcijfers van Audi in China en Europa. In China verkocht het merk 642.548 auto’s, in Europa 624.498. Voor Europa een kleine toename, voor China een toch aardig forse afname van 8,4 procent. In de VS loopt het niet zo hard met Audi en leverde het merk slechts 186.875 units af, wat ook bijna vijf procent minder is dan het jaar ervoor. In het thuisland scoort Audi dan weer erg goed: meer dan een derde van die 624.000 auto’s kwamen in Duitsland terecht en dat is 18,7 procent meer dan vorig jaar. De hardste stijger is het Midden-Oosten: daar kocht men 47,9 procent meer Audi’s dan in 2021.

Een beetje lachen en een beetje huilen dus voor Audi, maar de verkoopcijfers bieden wel hoop voor zowel de EV’s als de liefhebbersauto’s van Audi Sport.