Zo is de M440i Gran Coupé een beeldschone auto!

Met een paar eenvoudige aanpassingen is het eindresultaat van deze M440i Gran Coupé bovengemiddeld fraai te noemen, nietwaar?

Het leven van een BMW-liefhebber gaat niet over rozen. Zeker niet voor de liefhebbers waarbij de ogen 100% functioneren. Qua design kiest men vaak voor een shockerend effect dan een fraai ontwerp. Denk aan de Z3 Coupé, 7 Serie (E65), X6 (E71), i3 en natuurlijk de huidige generatie BMW 4 Serie. En de i8, i7, iX natuurlijk. Of de eerste generatie X1 en X3. Of de facelift van de G01. Laten we het erop houden dat apart design een bewuste keuze van BMW is.

Bij de 4 Serie is het met name de voorzijde die de wenkbrauwen doet fronsen. Reken maar dat er bedrijven zijn die deze grille gaan aanbieden voor E92 3 Series van 10 jaar oud. Sterker nog, er zijn al bedrijven die deze Theo en Thea-look aanbieden voor de BMW E60.

M440i Gran Coupé van 3D Design

Enfin, het is gewoon eventjes wennen en over tien jaar vinden we het allemaal wel meevallen. Maar naast smaakgevoelig is de auto ook vrij gevoelig qua uitvoering. Dat bevestigen de foto’s die we vandaag binnenkregen van het Japanse 3D Design.

Dat is een tuner in het hogere segment die BMW’s vrij subtiel aanpakt. In dit geval was het de buurt aan de BMW M440i Gran Coupé.

Bij 3D Design werken ze graag met subtiel carbon in plaats van enorme plastic bodykits. Aan de voorizjde is er een koolstofvezel splitter. Het is niet zo dat de grille er kleiner van wordt, maar het is op deze wijze wel meer in verhouding nu er visueel ‘gewicht’ onder de grille zit.

Wat natuurlijk ook helpt is dat het om een zwarte auto gaat met het uitgebreide zwarte hoogglans pakket. Hierdoor ligt er nog veel minder nadruk op de vorm van de grille.

Meer vermogen!

Maar genoeg over Die Nase. Hoe zit het met de rest? Dat is ongemeen fraai, naar onze bescheiden mening. Er zijn nieuwe sideskirts en we zien achter het voorwiel een ‘fender strake’.

Dat laatste had niet gehoeven, alhoewel het veel subtieler is gedaan dan bijvoorbeeld ABT en Brabus doen. Aan de achterzijde treffen we een koolstofvezel spoiler en diffusor aan. Daarnaast is er een nieuw sportuitlaatsysteem gemonteerd met vier dikke eindpijpen.

Het beste nieuws komt van de wielen. BMW heeft enkel en alleen keuze uit enorm drukke designs, altijd in bi-color uitgevoerd:

In dit geval heeft 3D Design gekozen voor eenvoudige 5-spaaks velgen. Ze meten 20 inch en zijn gesmeed, dus lichter dan de meeste BMW-wielen voor de M440i. Dat betekent een lager onafgeveerd gewicht en dus een betere wegligging.

Daar zorgen de verlagingsveren (30 mm voor en achter) ook voor. De motor wordt ook aangepakt, zij het vrij subtiel. Er is nu 437 pk beschikbaar. Dat is precies genoeg, nietwaar?

