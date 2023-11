Lezersvraag: Wat is het hardste dat je in Nederland hebt gereden?

We weten dat het niet mag, maar we zijn er toch benieuwd naar. Wat is het hardste dat je in Nederland hebt gereden?

Tegen alle geweld van snelheidsbeperkende maatregelen zoals 30 (of 20) in de bebouwde kom, werken eigenlijk alleen verhalen over burgerlijke ongehoorzaamheid. Om eenieder te laten zien dat de wereld heus niet helemaal naar de gallemiezen is en je er best nog een feestje van kunt maken.

Want al wordt het steeds lastiger, je kunt je heus nog wel vermaken in het land waar lol maken steeds meer verboden lijkt te zijn. Je kunt bijvoorbeeld gewoon sparen voor een krat bier en een slof peuken, je kunt in een bos nog best hout kappen voor je haardvuur en je kunt soms best een beetje te hard rijden.

Het hardste dat je in Nederland hebt gereden?

Want over dat laatste hebben we het. Wij willen heel graag weten wat het hardste is dat je ooit in Nederland hebt gereden. En wees maar niet bang, wij geven geen gegevens door en sowieso geldt dit niet als bewijsmateriaal. Dus je kunt lekker los.

En om te bewijzen dat wij hier ook best wel eens een keer te hard hebben gereden (vroeger, tegenwoordig doen we dat niet meer natuurlijk) zullen wij ook een duit in het zakje doen. Zo weet ik namelijk dat @wouter ooit de 300+ heeft aangetikt in Nederland. Of het is Mexico, ik haal die twee altijd door elkaar.

@willeme heeft weleens 170 gereden met zijn opgevoerde BMW en @loek maak je de pis niet lauw met een nette 150 over de A2 hoor. @rubenpriest met zijn Maseratie schijnt weleens 140 te hebben gehaald met dat ding…

Ikzelf heb ooit in een ver verleden eens de 310 op de teller van een Ferrari 456GT aangetikt op de A1 tussen Amsterdam en Muiden. Op een zaterdagmiddag. En 275 op de teller in een Porsche 964 Carrera 4 op de A27 tussen Hilversum en Utrecht. Maar dat was in de vorige eeuw, dus echt heel erg verjaard. Jammer joh, oom agent!

Verder meer dan eens 200+ op de tellers gehad van alle auto’s die ik bezat en die het konden halen. Maar dat hebben we vast allemaal weleens gedaan. Toch? De Tesla heb ik overigens nog niet boven de 150 gehad. Daarmee ben ik echt een sissie, blijkbaar. Al schijnt hij het makkelijk te kunnen halen.

Maar goed. Nu jij. Wat is het hardste dat je ooit in Nederland hebt gereden? Voel je vrij en deel het met ons!