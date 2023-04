1 op de 3 Nederlanders gaat geen 30 rijden in bebouwde kom

Veilig Verkeer heeft even gepeild wat mensen vinden van een maximumsnelheid van 30 km/u in de bebouwde kom.

We moeten met z’n allen al langzamer rijden op de snelweg (ook Enzo Knol), maar daar blijft het wellicht niet bij. VVN pleitte begin deze maand ook voor een verlaging van de maximumsnelheid op 80-wegen. En er wordt al langer gesproken over een verlaging naar 30 km/u in de bebouwde kom. Dit laatste wordt in onze hoofdstad zelfs al ingevoerd, progressief als ze daar zijn.

Dat Veilig Verkeer vindt dat we overal langzamer moeten rijden is begrijpelijk, maar wat vindt de Nederlander eigenlijk? Dat heeft VVN ook uitgezocht, middels een onderzoek onder weggebruikers.

Uit het onderzoek blijkt dat 68% van de mensen bereid is om zich aan de aangepaste snelheid te houden als deze naar 30 km/u gaat. Dat is een meerderheid, maar dit betekent wel dat 1 op de 3 automobilisten deze maximumsnelheid dus aan zijn of haar laars wil lappen.

Verder is ook lang niet iedereen ervan overtuigd dat de bebouwde kom op deze manier veiliger wordt. 54% van de ondervraagden vindt dat de bebouwde kom veiliger wordt als de snelheid naar 30 km/u gaat. Oftewel: bijna de helft van de mensen vindt dit niet.

VVN concludeert desalniettemin dat er een “grote bereidheid” is om zich aan de aangepaste maximumsnelheid te houden. Ze roepen daarom de gemeentes op om deze maatregel zo snel mogelijk in te voeren.

Bron: Veilig Verkeer Nederland

