BREEK: maximumsnelheid Amsterdam naar 30 km/u

De maximumsnelheid in Amsterdam wordt verlaagd naar 30 km/u.

Het hing al langere tijd in de lucht, maar het moment is daar: de maximumsnelheid in Amsterdam gaat naar 30 km/u. Dat meldt NH Nieuws. Verschillende partijen proberen al langere tijd de maximumsnelheid naar beneden te krijgen. In veel gebieden is namelijk een snelheid van 50 km/u toegestaan.

Dat is te snel, volgens de gemeente. Ze hebben onderzoek gedaan en wat blijkt: tweederde (67%) van de inwoners van Amsterdam ervaren het verkeer als (zeer) onveilig. Maar liefst 83% vindt dat te hard rijden leidt tot onveilige situaties. Dat niet alleen, afgelopen jaar waren er twintig verkeerdoden en achthonderd gewonden. Redenen voldoende dus voor de gemeente om er wat aan te doen.

Amsterdam verlaagt maximumsnelheid

Wat gaat er effectief gebeuren? Vanaf december 2023 (dat is precies volgend jaar) gaat bij 80% van de wegen de snelheid naar beneden van 50 km/u naar 30 km/u. Het is de bedoeling dat de verlaging van de maximumsnelheid in Amsterdam zorgt voor een daling van 20 tot 30 procent.

De nieuwe maximumsnelheid in Amsterdam geldt voor alle auto’s, maar niet (altijd) voor het OV. De trams mogen maximaal 50 km/u rijden. Daar waar mogelijk mogen bussen ook 50 km/u rijden. Als er geen aparte rijbaan is voor de bussen, moeten zij zich echter ook houden aan de nieuwe maximumsnelheid. Vreemd genoeg reppen ze met geen woord over de vele kamikaze taxichauffeurs die de hoofdstad rijk ik.

Heel geleidelijk

De gemeente Amsterdam zal de maximumsnelheid geleidelijk invoeren. Diverse wegen zet de gemeente om naar 30 km/u zodat de automobilisten er geleidelijk aan kunnen wennen. Middels campagnes worden de automobilisten erop geattendeerd dat 30 km/u Het Nieuwe Normaal gaat worden.

Daarnaast wordt er op school speciaal een les aan gewijd. Altijd handig dat de leerlingen weten dat ze op minderjarige leeftijd een auto stelen, ze niet harder dan 30 mogen rijden?

