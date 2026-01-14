Deze fabrikant wil auto’s op 120 km/u begrenzen

Veel harder gaan ze ook niet, maar toch…
Volvo maakte in 2020 de tongen los door al hun auto’s te begrenzen op 180 km/u. Daar valt nog mee te leven, want hoe vaak rijd je als Volvo-rijder nou harder dan 180 km/u? Nu wordt er echter ook gesproken over begrenzing op 120 km/u. Dat begint een beetje vervelend te worden.
Dit keer gaat het niet over Volvo, maar over Fiat. Grote baas Olivier François zegt dat hij met alle liefde zijn stadsauto’s zijn stadsauto’s begrensd op 118 km/u. Dat is de gemiddelde maximumsnelheid in Europa.
Veiligheidseisen
Voordat je meteen boos wordt over betutteling: François zegt er nog iets bij. Hij wil de auto’s met alle liefde begrenzen áls er dan minder strenge veiligheidseisen gelden. Op deze manier zouden kleine auto’s goedkoper geproduceerd kunnen worden.
Hét probleem van het A-segment is namelijk dat deze auto’s aan dezelfde veiligheidseisen moeten voldoen als grotere en duurdere auto’s. Veel van deze ADAS-systemen zijn alleen relevant bij hoge snelheden, zo redeneert François. Kleine auto’s begrenzen zou dus een manier zijn om onder strenge veiligheidseisen uit te komen. Mits de EU dat goed vindt.
Topsnelheid
In principe lever je weinig in qua topsnelheid, want zo hard gaan de Fiat 500 en de Panda toch niet. De 500 Hybrid en de Panda hebben een topsnelheid van 155 km/u en de 500e gaat niet harder dan 135 km/u. Dat gezegd hebbende: 120 km/u is eigenlijk net te weinig. Als er iemand voor je 118 km/u rijdt moet je tergend langzaam gaan inhalen.
Maar toch: als stadsauto’s hierdoor goedkoper worden is dat het offer misschien wel waard. A-segmenters zijn tegenwoordig schreeuwend duur. Voor een Panda betaal je tegenwoordig €22.999, terwijl die in 2014 nog voor 8 mille te krijgen was. En dat is dezelfde generatie!
Doorgeschoten
Een nóg beter idee is om de veiligheidseisen voor stadsauto’s te versoepelen zonder de snelheid te begrenzen. “Volgens mij waren de stadsauto’s in 2018 en 2019 niet extreem gevaarlijk,” zegt François. En daar hij heeft natuurlijk een punt. Veiligheid is belangrijk, maar de EU is nu gewoon doorgeschoten met de veiligheidseisen.
Via: Autocar
Reacties
Zag Doet zegt
Als je auto niet harder mág dan 120, hoef je blijkbaar ook niet meer na te denken. En een verkeerssysteem dat rekent op slapende bestuurders is allesbehalve veilig.
Joris24 zegt
Ik snap het anders allemaal niet zo helemaal. Auto’s zijn nu al ‘extreem onveilig’ als ze geen lane assist hebben, geen dodehoekdetectie, geen camera die de bestuurder in de gaten houdt of ‘ie niet in slaap valt, en geen piepje als je harder rijdt dan toegestaan. Maar wat mij betreft zou je helemaal niet achter het stuur moeten stappen als je niet binnen de lijntjes kunt rijden, als je bijna in slaap valt, als je niet kunt spiegelen of als je niet begrijpt hoe hard je ergens mag. Als een auto duurder is door al die systemen zou ik er graag minder voor betalen om dat niet te hebben. Ook een van de redenen voor mij om geen nieuwe auto te rijden, ik zit daar helemaal niet op te wachten, alleen maar betalen voor schijnveiligheid. En alles kan natuurlijk ook weer kapot. Wat mij betreft is een airbag toch wat wezenlijk anders dan een systeem dat gaat piepen als je je kind ‘per ongeluk’ in de auto achterlaat.
DeWitteCondor zegt
Amen!
martinus.tussengas zegt
Doet me denken aan m’n brommertjes, alles volgas.
Johanneke zegt
Van 8 naar 23k voor een panda in 12 jaar tijd is wel erg pijnlijk. Tering zeg.
waterisnat zegt
biertje op terras ging gemiddeld van €2 naar €4 in NL in deze tijd. Zeg 100% inflatie (door bijprintende/deugrovende bureaucraten) in 12jr is dus onderdeel van deze toename. Ja, ja, de officiele inflatie is door boekhoudkundige keuzes (lees: desinformatie) minder. De verdere €7k is extra kosten door toegenomen veiligheidseisen.
On topic: onzinnig voorstel waarvan je weet hoe het eindigt.
tjorque zegt
Maak de wijzer van die vierkante klok wat langer. Dan geraakt hij niet voorbij de 45 km/h.
Dan je hem aan de eisen van een brommobiel bouwen 😆
iphonistvongates zegt
De volgende stap is de aanstaande God Mode. Iedere autofabrikant dient een 140W Auro3D speaker in te bouwen in het plafond van de auto cabine. Een dwingende bariton stem spreekt je corrigerend toe wanneer we de regels niet volgen. Wellicht moet OpenAI het personage van de drill sergeant uit Full Metal Jacket tot leven brengen.
live4life zegt
“Als er iemand voor je 118 km/u rijdt moet je tergend langzaam gaan inhalen.” Volgens mij “moet” dat helemaal niet hoor.
DeWitteCondor zegt
Ook wel apart dat men kijkt naar de ‘gemiddelde max snelheid’. Dat lijkt me een onzinnige benchmark. Er zijn zat landen waar je 130 mag. Dan kun je dus eigenlijk niet eens fatsoenlijk meekomen, of je moet je erbij neerleggen dat je dat niet kan doen met die auto. Nogal zonde om zo’n geografische beperking te hebben.