Deze fabrikant wil auto’s op 120 km/u begrenzen

Veel harder gaan ze ook niet, maar toch…

Volvo maakte in 2020 de tongen los door al hun auto’s te begrenzen op 180 km/u. Daar valt nog mee te leven, want hoe vaak rijd je als Volvo-rijder nou harder dan 180 km/u? Nu wordt er echter ook gesproken over begrenzing op 120 km/u. Dat begint een beetje vervelend te worden.

Dit keer gaat het niet over Volvo, maar over Fiat. Grote baas Olivier François zegt dat hij met alle liefde zijn stadsauto’s zijn stadsauto’s begrensd op 118 km/u. Dat is de gemiddelde maximumsnelheid in Europa.

Veiligheidseisen

Voordat je meteen boos wordt over betutteling: François zegt er nog iets bij. Hij wil de auto’s met alle liefde begrenzen áls er dan minder strenge veiligheidseisen gelden. Op deze manier zouden kleine auto’s goedkoper geproduceerd kunnen worden.

Hét probleem van het A-segment is namelijk dat deze auto’s aan dezelfde veiligheidseisen moeten voldoen als grotere en duurdere auto’s. Veel van deze ADAS-systemen zijn alleen relevant bij hoge snelheden, zo redeneert François. Kleine auto’s begrenzen zou dus een manier zijn om onder strenge veiligheidseisen uit te komen. Mits de EU dat goed vindt.

Topsnelheid

In principe lever je weinig in qua topsnelheid, want zo hard gaan de Fiat 500 en de Panda toch niet. De 500 Hybrid en de Panda hebben een topsnelheid van 155 km/u en de 500e gaat niet harder dan 135 km/u. Dat gezegd hebbende: 120 km/u is eigenlijk net te weinig. Als er iemand voor je 118 km/u rijdt moet je tergend langzaam gaan inhalen.

Maar toch: als stadsauto’s hierdoor goedkoper worden is dat het offer misschien wel waard. A-segmenters zijn tegenwoordig schreeuwend duur. Voor een Panda betaal je tegenwoordig €22.999, terwijl die in 2014 nog voor 8 mille te krijgen was. En dat is dezelfde generatie!

Doorgeschoten

Een nóg beter idee is om de veiligheidseisen voor stadsauto’s te versoepelen zonder de snelheid te begrenzen. “Volgens mij waren de stadsauto’s in 2018 en 2019 niet extreem gevaarlijk,” zegt François. En daar hij heeft natuurlijk een punt. Veiligheid is belangrijk, maar de EU is nu gewoon doorgeschoten met de veiligheidseisen.

