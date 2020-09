349 pk Golf Variant is de familiewagen voor iedereen - Autoblog.nl

Moeders blij, papa blij en de buurman stemt ook nog eens knikkend toe. Wat dat betreft is deze Golf Variant met 349 pk een allemansvriend.

Al sinds jaar en dag kun je bij Audi terecht voor gepeperde familiewagens. Goed, Mercedes heeft ook genoeg te bieden en BMW gaat ook eindelijk een M3 Touring maken. Maar die RS, AMG en M’s zijn auto’s in een duur segment. De gemiddelde papa moet het vaak in een andere klasse zoeken. Dat betekent niet dat lol ontbreekt. Kijk maar naar deze Golf Variant met maar liefst 349 pk.

Heel incognito is de Volkswagen niet. Alles aan het uiterlijk is zo’n beetje zwart gemaakt. Je hebt vier uitlaatpijpen en de 19-inch R-velgen met gele remklauwen. Daarnaast staat de familiewagen lager op z’n pootjes en zijn de koplampen donkerder gemaakt. Het is zeker niet alleen optisch aangepakt. De echte pret zit onder de motorkap.

De 2.0 TSI is lekker onder handen genomen. Er zit onder andere een hybride turbo op in combinatie met een Miltek downpipe. De Golf Variant levert 349 pk en is in combinatie met 4Motion ongetwijfeld vlot te noemen. In de ombouw is serieus geld en tijd gestoken. De Volkswagen begon zijn leven als een brave 1.4 TSI Highline.

De auto komt uit 2010 en heeft inmiddels 145.210 kilometer op de teller staan. Voor 24.950 euro is de 349 pk sterke Golf Variant de jouwe. Je kunt de occasion bekijken op Marktplaats Auto.