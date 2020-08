BMW M3 Touring bevestigd voor 2023 [UPDATE]

Het hoge woord is eruit: BMW werkt aan een M3 Touring genaamd Sports Wagon.

De BMW M3 Touring is al jaren een hiaat in het gamma van BMW. Toen merken als Audi en Volvo in de jaren ’90 furore maakten met snelle stationwagons, probeerde BMW het eventjes met de M5 Touring. Dat was geen succes en mede daardoor kwam er ook geen M3 Touring.

Puristisch

Heel lang hield BMW vast aan het feit dat een stationwagon minder optimaal zou zijn in verband stijfheid, wegligging, prestaties, balans en andere puristische redenen. Om diezelfde puristische redenen waren BMW M-producten achterwielaandgedreven, atmosferisch en handgeschakeld. Die tijden liggen immers ver achter ons. Echter, een BMW M3 Touring staat nog steeds niet in de showrooms.

Eindelijk een snelle 3 station

Maar volgens het doorgaans zeer goed geïnformeerde BMW Blog gaat er dan eindelijk verandering in komen. Volgens hen gaat die BMW M3 Touring er gewoon komen. Een betrouwbare bron heeft dat aan BMW Blog mede gedeeld. Naar het schijnt was er iemand op een hoge positie bij BMW die de M3 Touring erdoorheen gedrukt heeft.

Varkensneus

Nu de BMW M3 ook voorzien is van een automaat, turbo’s en vierwielaandrijving, is de stap naar een stationwagon ook niet meer zo ver. Volgens BMW Blog bestaat er nog een goede reden: de nieuwe varkensneus ontvangt zeer veel negatieve kritiek, behalve van Arjan Ederveen en Filemon Wesselink. De M3 Touring kan zo een beetje de liefhebber tegemoetkomen.

Fans

Met een BMW M3 Touring kunnen de Beiers iets terug doen voor de fans die ze de laatste tijd toch een beetje in de steek hebben gelaten met turbomotoren, elektrische stuurbekrachtiging, vierwielaandrijving, voorwielaandrijving, midi-MPV’s, driecilinders, coupe crossovers, nog meer coupé crossovers, lelijke roadsters, hybride sportwagens, gekke Gran Coupé’s en het afscheid van de Hofmeisterknik. Ook het feit dat je geeneens een zescilinder benzine in een 3 Serie met achterwielaandrijving kunt krijgen is raar.

M340 en Alpina

Op dit moment zijn er wel diverse snelle 3 Serie Tourings te verkrijgen. Zo zijn er de milde M340d en M340i, die beide als stationwagon te bestellen zijn. Ook zijn er twee ‘wagons van Alpina, de D3S Touring en de B3 Touring, die nota bene een M3-motor in het vooronder heeft.

UPDATE: BMW heeft de M3 Touring bevestigd. Hij gaat Sports Wagon heten en komt, zoals we al zeiden, in 2023. Verwacht wordt dat hij pas komt bij de Life Cycle Impulse van de M3 en M4, die overigens voor september verwacht worden. Verdere info houdt BMW nog even voor zichzelf.