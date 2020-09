Hyundai RM20e doet 0-200 in

Met zijn stoere uiterlijk is de Hyundai RM20e een auto die indruk op je maakt.

Hyundai is allang niet meer dat merk dat enkel praktische vierwielers maakt. De Koreanen zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een merk dat serieuze know-how heeft op het gebied van racing en performance. Dat doen ze met het Hyundai N-label. Afgelopen weekend hebben de Koreanen op de Beijing Auto Show in China een nieuw hoofdstuk gepresenteerd. Dit is de Hyundai RM20e.

Hyundai RM20e Specificaties

Het laatste lettertje geeft meteen weg waar het hier om gaat. De RM20e is een elektrische raceauto. Het vermogen is niet kinderachtig. De raceauto heeft een elektrische middenmotor met achterwielaandrijving. De 800V motor levert 810 pk en 960 Nm koppel. Verder heeft Hyundai een 60 kWh accupakket in het monster gelepeld. 0-100 km/u doet de Hyundai RM20e in minder dan drie seconden. Van 0 naar 200 km/u is slechts 9,88 seconden nodig. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Hyundai RM20e = Straatlegaal

Die snelle acceleratie naar 100 km/u is mede te danken aan de layout van de motor. Doordat het gewicht lekker drukt op die achteras heeft de auto toch voldoende grip om zonder rokende banden weg te komen. Het komt niet vaak voor dat een auto met achterwielaandrijving in minder dan drie tellen 100 km/u weet aan te tikken. Het model heeft het uiterlijk van een raceauto, maar zoals je ziet zit er gewoon een kenteken op. De RM20e is dus straatlegaal.

De Hyundai RM20e is een studiemodel. Het merk wil vooral laten zien waar ze toe in staat zijn met deze technologie. Hyundai zegt het RM-platform, dat staat voor Racing Midship, verder te willen ontwikkelen. In het verleden hebben we al diverse RM concepts gezien. Denk aan de RM19 en de RM15.