Dit huis met een garage voor 45 auto’s kost 350 miljoen

Drie-honderd-vijftig...Dat is niet bepaald weinig.

Maar daarvoor krijg je wel een ruime garage die plaats biedt aan 45 auto’s, een stukje grond van vier hectare in het pittoreske Bel Air, een tennisbaan en een zwembad van een dikke 20 meter. Niet per se voldoende voor Ranomi Kromowidjojo om zich als een vis in het water te voelen, maar wel voldoende om zelf een paar baantjes te trekken. Of om een pool party te organiseren met wat andere zeemeerminnen.

Het huis/landgoed heet Chartwell en behoorde voorheen toe aan A. Jerrold ‘Jerry’ Perenchio, een voormalig honcho van Univision en grote speler in de -uiteraard- televisiewereld. Hij kocht het huis in 1986, maar de casa stamt al uit de jaren ’30. Het originele ontwerp komt van de architect Sumner Spaulding, niet te verwarren met een Spalding basketbal. Sumner dacht zijn betere helft blij te maken met het optrekje, maar die had er naar verluidt niet zoveel mee, waardoor het huis aanvankelijk lange tijd leeg stond. Tsja, vrouwen…

In het verleden fungeerde de woning als een figurant in The Beverly Hillbillies, een populaire sitcom uit de jaren ’60 en vroege jaren ’70. Chartwell was in deze serie het huis van de familie Clampett. De premisse was dat deze ‘eenvoudige lieden’ nieuwe rijkdom vergaarden in de olie-industrie en vervolgens het chique Beverly Hills op stelten zetten. Hilariteit! Nu alleen nog even een oliebron vinden, of misschien twee.