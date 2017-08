Waarom de nieuwe BMW M2 pijlsnel voor je deur staat

VROAAAAAAR!

De BMW 2-serie werd onlangs een kleine facelift gespendeerd en die is inmiddels ook doorgevoerd op de M2. De meest in het oog springende verandering aan de gelifte M2 zijn de nieuwe ogen van de auto, met een hexagonaal LED-design. Daarnaast zijn ook de achterlichten licht vernieuwd alsmede enkele sierlijsten en -jawel- de stiksels in het interieur. De aandrijflijn bleef ongemoeid, dus onder de kap huist nog steeds de 3.0-liter grote zes-in-lijn met 370 pk, gekoppeld aan de SMG M DCT-bak met dubbele koppeling.

Lekker belangrijk dus, maar er is toch opvallend nieuws! Dat heeft niet zozeer met de auto zelf te maken, maar het feit dat de M2 de best verkochte 2-serie coupé in Nederland is. Je zou verwachten dat deze eer naar de 218i met driepitter zou gaan in Nederland, maar alle CO2-taxen ten spijt is het dus juist het topmodel dat het vaakst over de toonbank gaat. Dat zal ook wel iets zeggen over de verkoopcijfers van de mindere goden, maar dat terzijde.

Nadeel van dit succes was voorheen echter dat je ontiegelijk lang moest wachten op je M2 als je er een bestelde bij de dealer. In de tussentijd kon je letterlijk een kind verwekken en krijgen. Dat is niet tof, zeker niet nu de M2 CS eraan zit te komen. Dan zul je namelijk net zien dat op de dag dat je je M2 ontvangt we hier op autoblog schrijven over de presentatie van die CS-variant.

Gelukkig heeft BMW Nederland nu meer productieplaatsen voor ons land bedongen, waardoor de wachttijd verminderd is van negen naar ‘drie tot zes’ maanden. Snel scheuren in die ‘M’ dus.