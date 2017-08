De Volkswagen California XXL is een dikke bus

Voor de hipster van 2050?

Volkswagen borduurt al enige tijd voort op de populariteit die de busjes van het merk genieten bij camper-liefhebbers. Het begon ooit allemaal bij de legendarische hippie-bus op basis van de Transporter T1 en T2. De traditie werd echter voortgezet met de T3. Bedrijfjes als Westfalia maakten een business-model van het ombouwen van Volkswagen-busjes tot campers. Die creaties beginnen nu ook al de cultstatus te bereiken, hoewel échte hipsters zoals @dizono erop neerkijken. Voor hen mag het een onsje obscuurder zijn, zoals bijvoorbeeld de Renault Goulette.

Enfin, in 1988 besloot Volkswagen dat ze zelf ook wel een graantje wilde meepikken van deze lucratieve markt en zo werd de California geboren. Het model werd overigens gewoon gebouwd door Westfalia, maar nu met officiële steun van Volkswagen. De eerste generatie baseerde nog op de laatste T3’s.

De samenwerking duurde voort tot 2001, toen Westfalia opgekocht werd door (toen nog) DaimlerChrysler. De overname van Westfalia luidde het einde in van het Volkswagen-Westfalia tijdperk, maar niet het einde van de California. Volkswagen ging namelijk door met het maken van het model in eigen beheer.

Maar nu is het tijd om groter te groeien. Gelukkig heeft Volkswagen naast de Transporter ook nog de grotere Crafter in het bedrijfswagen-gamma. Één plus één is twee en zo is nu de California XXL geboren. Het grotere formaat van de wagen maakt het mogelijk een wat groter bed in te bouwen, alsmede sanitaire voorzieningen. De vaste opbouw op het dak is daarbij aerodynamisch vormgegeven zodat je lekker door de lucht snijdt. Maar toch, als je de foto’s zo ziet…De charme is een beetje weg, niet? Misschien moeten we net als bij de busjes van weleer wat decennia wachten voordat ook de California XXL op waarde geschat wordt.