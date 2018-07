3x Audi SQ7 voor 200.000 euro naar Belgische politie

Dat is nog eens een volwaardige upgrade.

In rap tempo van A naar B, er moet veel ruimte zijn en het liefst een diesel voor het lekkere koppel. Het Snelle Respons Team (SRT) van de politie uit Antwerpen heeft drie nieuwe auto’s aangeschaft. Deze auto’s vervangen de huidige Skoda Octavia RS’en.

Het budget was blijkbaar zeer toereikend, want de SRT heeft flink uitgepakt. Er zijn drie nieuwe exemplaren van de Audi SQ7 besteld. Met 435 pk uit een 4.0 V8 diesel valt er weinig te klagen. De dikke SUV sprint in 4,8 seconden naar de honderd en heeft een topsnelheid van 250 km/u. De SQ7 is er in België vanaf ongeveer 95.000 euro. Voor deze aanbesteding heeft de politie een korting gekregen, want er is 213.182 euro betaald voor de drie auto’s. Daarnaast werd een onderhoudscontract á 44.254 euro getekend.

De SQ7’s blijven niet standaard. Een firma in Malle zal de auto’s gereed maken voor de SRT. In het interieur van de SUV’s zijn onder meer een stormram, ballistische helmen, schilden en het wapen FN303 te vinden. Aan de buitenzijde blijft de SQ7 redelijk onherkenbaar, met onder andere subtiel weggewerkte zwaailichten. (via HLN)