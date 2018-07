‘Merc-AMG GT 4-Door Coupe zit verkoop CLS niet dwars’

Met de modellenregen van Mercedes en Mercedes-AMG zou je kunnen stellen dat ze in elkaars vaarwater gaan zitten. Niet dus, aldus de Duitsers zelf.

De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe en de Mercedes CLS zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Zet ze naast elkaar en je zou je kunnen voorstellen dat potentiële kopers twijfelen tussen beide wagens. ‘De oudere heer’ zal zonder te twijfelen voor de CLS gaan, maar de wat sportievere rijder gaat wellicht straks twijfelen tussen de Mercedes-AMG CLS 53 en de Merc-AMG GT 4-Door Coupe 53.

Daar denken ze bij Mercedes zelf toch echt anders over. Bij de lancering van de nieuwe CLS in Australië stelde GoAuto de vraag aan het merk of beide auto’s niet met elkaar concurreren. Woordvoerder Jerry Stamoulis zegt dat ze hier bij Mercedes goed over na hebben gedacht. Zo komt er geen CLS 63 van het huidige type. De CLS 53 heeft een nieuwe 3-liter zes-in-lijnmotor en wie V8-power wenst moet uitwijken naar de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 63 met de bekende vierliter achtpitter.

De Mercedes-AMG 4-Door Coupé is in alle opzichten een tandje heftiger. Qua technologie leunt dit model meer tegen de AMG GT-R, met onder meer achterwielbesturing en een acceleratie naar de 100 in slechts 3,2 seconden met de 63 S.

Ondanks het ontkennen van Mercedes zal het interessant worden welke het straks beter gaat doen. De Mercedes-AMG CLS 53 of de Mercedes-AMG 4-Door Coupé 53. Ze hebben soortgelijke looks en allebei hebben ze een zes-in-lijn onder de kap met 435 pk. Een prijsvergelijking kan nog niet gemaakt worden. Van de 4-Door Coupé zijn de Nederlandse vanafprijzen niet bekend. De CLS 53 4MATIC+ is er in elk geval vanaf 119.822 euro.