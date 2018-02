Dit zijn de 16 duurste SUV’s van Nederland

De auto's in dit lijstje vereisen een diepe buidel.

SUV’s zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ze zijn er in alle soorten en maten. En ja, de komende jaren zal het aanbod alleen nog maar breder worden. Ferrari werkt aan een SUV en ook Rolls-Royce komt met een hoog vlaggenschip. De prijzen van de duurste SUV’s van Nederland verschillen sterk. Om en nabij de 120.000 euro begint het leuk te worden, maar 300.000 euro uitgeven is ook geen probleem. In dit overzicht tonen we je de consumentenprijs van de desbetreffende auto’s, zonder de opties. In sommige gevallen kun je er dus gerust twintig mille bij optellen. Diverse automerken in dit lijstje hebben overigens meerdere SUV’s in het gamma. Van deze merken is alleen het duurste model meegenomen.

Toyota Land Cruiser Executive 7-persoons – 105.475 euro

Geen hond die zo’n ding op gele platen neemt, maar het kán wel. Kost je iets meer dan een ton.



Jaguar F-Pace S AWD – 113.630 euro

De fijne 380 pk sterke V6 uit de F-Type in de F-Pace. Een lekker recept, al staat daar een prijs tegenover.



Maserati Levante Diesel GranSport – 122.740 euro

De Italiaanse SUV is vooralsnog geen succes op de Nederlandse markt. De Levante is er in verschillende smaakjes, waarvan de GranLusso en GranSport de duurste uitvoeringen zijn. Voor dit bedrag heb je wel een deftige diesel op de stoep staan.



Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio – 127.750 euro

Nog een Italiaanse SUV in deze lijst. Ditmaal de exotische Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Met 510 pk in combinatie met zijn prijskaartje is de Stelvio Q krachtiger en aantrekkelijker dan een Levante of Porsche Macan. Bovendien heb je een door Ferrari ontwikkelde 2.9 V6 biturbo onder de kap. Dat kan niet iedereen zeggen.



Volvo XC90 Excellence T8 AWD – 129.380 euro

Een Excellence Volvo heeft ook een excellente prijs. Het is dan ook wel een koninklijke uitvoering.



Audi SQ7 – 131.545 euro

In Ingolstadt bieden ze ook krachtige SUV-diesels in de vorm van de Audi SQ7. Een stukje prijziger dan de Maserati Levante Diesel, maar daar krijg je dan ook geen kinderachtige auto voor terug. Kiezen voor de Audi is wel minder gedurfd.



Infiniti QX70 S 5.0 V8 – 136.100 euro

Een achtcilinder is vies. En daar wordt je dan ook bij de QX70 S 5.0 V8 keihard voor gestraft.



Tesla Model X P100D – 159.475 euro

De enige auto in dit lijstje met een aantrekkelijke bijtelling. Dit heeft natuurijk alles te maken met de elektrische aandrijflijn. Tevens de enige auto in dit lijstje die in drie seconden naar de honderd katapulteert.



Jeep Grand Cherokee SRT – 174.490 euro

In de Verenigde Staten is er de nog brutere Cherokee Trackhawk met maar liefst 717 pk. In Nederland moeten we het stellen met de Cherokee SRT. Dankzij een ongenuanceerde 6.2 HEMI V8 is de Amerikaan in Nederland aan de prijzige kant.



BMW X6 M – 182.583 euro

De BMW X6 werd 10 jaar geleden geïntroduceerd en nog steeds kan (lees: wil) ik er niet aan wennen. In M-trim wel ongelofelijk bruut. En ongelofelijk duur..



Cadillac Escalade ESV Platinum – 192.720 euro

De Cadillac mag meedoen met de grote jongens. De SUV is daadwerkelijk zo in Nederland verkrijgbaar. Uiteraard is hier ook de motor de ‘boosdoener’ van de consumentenprijs.



Porsche Cayenne Turbo – 204.500 euro

De nieuwe Cayenne Turbo is kakelvers en klaar voor de Nederlandse koper. Deze SUV gaan we weer vaak zien. Het voorlopige topmodel is de Turbo. De koper mag voor deze variant meer dan twee ton aftikken.



Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC – 215.373 euro

De daddy onder de GL-serie van Mercedes. Bijna elke variant is tegenwoordig leverbaar in AMG 63-trim, met de GLS 63 4MATIC bovenaan. Zijn formaat in combinatie met een achtcilinder maken de Mercedes-AMG een dure aanschaf.



Lamborghini Urus – 278.844 euro

Later dit jaar staat ‘ie bij de dealer. Het flinke prijskaartje schrikt niet af, want diverse Nederlanders hebben al getekend voor de Urus.



Bentley Bentayga W12 – 285.957 euro

Is er ook in ‘voordeligere’ uitvoeringen. Met zijn kolossale gewicht en flinke uitstoot blijft de Bentayga W12 echter een enorm prijzig apparaat.



New Range Rover V8 Supercharged – 290.880 euro

Wanneer luxe en comfort bovenaan staan en je niet Duits of Italiaans wilt rijden. Is met een aanschafprijs van bijna 300.000 euro eentje van de buitencategorie.