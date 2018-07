Nieuw interieur voor Tesla Model S en Model X

Kaal is het nieuwe gezellig.

Tesla koos met de Model 3 voor een minimalistisch interieur. Er is één centraal scherm in het midden dat alle informatie brengt. De rest van het dashboard is kaal. Er zijn nog wel wat knopjes aanwezig, zoals bijvoorbeeld op het stuur, maar het meerendeel van de handelingen zal via het display in het midden van de auto verlopen.

Het ziet er retestrak uit, maar is tegelijkertijd ietwat ongezellig. In dat opzicht oogt het interieur van de Model S en Model X een stuk vollediger. De kans bestaat echter dat het interieur van beide modellen op de schop gaat. Via Electrek.co zijn exclusieve schetsen naar buiten gekomen. Deze schetsen illustreren een nieuw interieur voor de Model S en Model X. De inspiratie komt duidelijk van de Model 3. Less is more.

De Model S kwam in 2012 op de markt en de Model X volgde in 2015. Van de Model S kwam in 2016 een facelift, het interieur kreeg echter geen complete make-over. Deze schetsen laten zien dat er een nieuwe facelift op de agenda staat, al duurt het zeker nog een jaar voordat we dit in de praktijk gaan zien.