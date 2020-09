4 Serie Dark Edition is de oplossing varkensneus - Autoblog.nl

Deze BMW 4 Serie Dark Edition is gewoon een heel erg fraaie auto geworden.

De BMW 4 Serie Coupé heeft een vrij lastige ‘geboorte’ achter de rug. Kwalitatief zal het allemaal prima in elkaar zitten, het zal ongetwijfeld geweldig rijden en uiteindelijk went alles. Maar toch: die grille!!!

Plausibel. Heel plausibel

Het maakt bijna niet uit met wélk voordeel van de 4 Serie je komt, die grille is altijd een plausibel weerwoord. Heel plausibel. Maar er is dus een oplossing: bestel een BMW 4 Serie Dark Edition met het uitgebreide ‘Shadowline’-pakket.

Dat is de moeder van alle zwarte optiekpakketjes. Alle chromen delen worden dan uitgevoerd in het zwart. Normaliter is dat goed voor de betere huurauto-look: alsof je in een instapper rondrijdt.

BMW 4 Serie Dark Edition

Maar bij deze BMW 4 Serie Dark Edition is het waarschijnlijk juíst het beste wat je kunt doen. Dat kun je zien op deze foto’s van misschien wel de bekendste BMW-dealer ter wereld: Abu Dhabi Motors.

Normaliter zijn het 7 Series in extreme kleurstellingen, maar voor vandaag is een relatief modale 4 Serie ‘G22‘.

Opties

In principe is de BMW 4 Serie Dark Edition een 4 Serie in de kleur Sapphirschwarz met alle donkere opties. Dus naast Shadowline, is er ook gekozen voor Shadowline koplampen en dus die zwarte grille. Maar Mike, wacht! Er is meer! Tevens is het M Carbon Package aangevinkt. Dan krijg je koolstofvezel spiegelkappen, luchtinlaat (in bumper), diffuser en spoiler. De M793 I-velgen meten 19″ in diameter en maken het geheel af.

Bijna een fraaie auto

Het resultaat is absoluut niet verkeerd. Sterker nog, de BMW 4 Serie Dark Edition is bijna een fraaie auto op deze wijze. Het is alleen zonde dat alle kenmerkende BMW-elementen met het badwater zijn weggegooid. Niet alleen de enorme nieren, maar ook de oplopende raamlijn is niet typisch BMW.

Net zoals het weglaten van L-vormige achterlichten en ronde koplampen en een Hofmeisterknik. Toch design-elementen waar andere merken een moord voor zouden doen. Kort samengevat: het is nu een fraaie doch ietwat generieke coupé geworden.

Interieur BMW 4 Serie Dark Edition

Is het dan allemaal kommer en kwel? Welnee! Check het interieur even van de coupé. De combinatie van ‘Leder Vernesca Cognac’ met zwarte stiksels en Pianolak Schwarz-inleg ziet er geweldig uit. Het is strak, modern, fraai en Duits, doch niet te kaal of te ‘techy’. Helemaal goed. Ook prettig: er is nog een iDrive-controller.

Zelf aan de slag

De BMW 4 Serie Dark Edition (G22) is niet leverbaar in Nederland, maar als je zelf aan de slag gaat met de configurator, kun je een redelijk eind komen. In Nederland is deze uitvoering er vanaf 57.100,10. Als we alle opties even aanvinken, heb je deze Dikschiff voor 70.403 euro voor de deur staan.

De auto op de foto’s is een 430i, met 258 pk en 400 Nm. Deze haalt een topsnlheid van 250 km/u en sprint in 5,8 seconden naar de 100 km/u. Meer dan voldoende dus.