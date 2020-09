Legendarische Porsche livery's op de Porsche Taycan in Nederland - Autoblog.nl

De Taycan in legendarische Porsche livery’s rijden gewoon rond, nu ook in Nederland

De Porsche Taycan is inmiddels alweer een paar maandjes op de markt. In de tussentijd is er zelfs een nieuwe uitvoering bijgekomen, de Taycan 4S. Porsche kennende zullen er vanzelf meerdere modellen gaan volgen. Om het model weer even in de spotlights te kunnen zetten, heeft Porsche gekozen voor een simpele doch effectieve manier, met deze Taycans in legendarische livery’s.

Als het werkt voor een Porsche 911 of Toyota GT86, lukt het ook voor een Porsche Taycan.

Voor ons is het een perfecte reden om even kort terug te blikken naar deze legendarische Porsche livery’s en dan vooral de betreffende 917 die eronder schuil gaat.

Pink Pig

Misschien wel de bekendste livery van Porsche is deze Pink Pig. Het leuke van deze legendarische Porsche livery is dat het niet gaat om een sponsor, maar een idee van Porsche zelf. De auto in kwestie is namelijk een 917/20.

Vanwege de bolle vormen en de lage neus, kreeg de auto de bijnaam Big Bertha, Truffle Hunter én Pink Pig. In principe werkte het idee qua design perfect: de 917/20 was supersnel tijdens Le Mans in 1971, maar vanwege een ongeluk viel de auto vlak voor de finishvlag uit vanaf een vijfde positie.

Salzburg

In 1970 won de Porsche 917 de 24 uursrace op le Mans. Dat deden ze met een Porsche 917 Kurzheck en met Richard Attwood en Hans Hermann aan het stuurwiel. De teameigenaar was Lousie Piëch, inderdaad, de moeder van Ferdinand en Porsche erfgename.

Dit terwijl de Longtail ook meedeed (en derde finishte). De 917 dankt zijn naam aan het feit dat de inschrijving op naam stond van Porsche Salzburg. De rood-witte kleurstelling zag er al snel uit als ‘ie stilstond.

Martini

Oh ja, natuurlijk. We mogen de Martini livery niet vergeten. Dat hebben ze bij Porsche ook niet gedaan. Veelal herinneren wij ons de beroemde Martini-kleuren met witte lak, maar de 917-042 Longtail was toch echt zilvergrijs.

De 917-042 Lontgail was niet superbetrouwbaar, maar wel enorm snel. De auto viel uit, maar was wel de eerste raceauto die een gemiddelde snelheid van 240 km/u haalde op Le Mans.

Vaillaint

Dit is typizch zo’n legendarische Porsche livery die je niets zegt als je de naam hoort, maar als je hem ziet denk je: “oh ja, natuurlijk!”. De 5.0 klasse waarin de 917 reed werd afgeschaft, simpelweg omdat Porsche domineerde. Zien we de FIA en FOM niet doen met Mercedes inde F1. Porsche gebruikte de basis van de 917 voor de CanAm-raceserie, met onder andere deze 917/30 in Vaillant kleurstelling.

Ook in deze raceklasse was de 917 dermate dominant dat ook hier de organisatie besloot de regels aan te passen. Nogmaals: FIA en FOM: het is een ideetje. Persfoto’s van de Vaillant zijn niet te vinden, maar gelukkig hebben wij nog de identieke livery mogen aanschouwen op deze Kremer Porsche.

Martini

De laatste legendarische livery van Porsche is nog een Martini-livery, ditmaal wel met de kenmerkende witte lak eronder. Het is de zogenaamde ‘917 Magnesium’, dus met het extra lichte magnesium chassis. Tot 2010 was dit de auto die op Le Mans de grootste afstand had afgelegd.

Achter het stuurwiel twee bekenden voor de Nederlandse autosportfan: de Nederlander Gijs van Lennep en de baas van Max Verstappen. Nadeeltje: juist van deze livery heeft Porsche nog geen foto’s vrijgegeven op de Taycan, maar je je kan deze dus wel zien.

Op dit moment maken deze Taycans in legendarische Porsche-livery’s een tournee door Nederland.

Je kan de legendarische Porsche livery’s aanschouwen bij diverse Porsche centra de komende weken.