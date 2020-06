Is de nieuwe 4 Serie nog te ‘redden’ met de juiste uitvoering?

De configurator van de nieuwe BMW 4 Serie staat nu online, dus probeer het vooral uit.

Dinsdag was het moment dan eindelijk daar: we konden de nieuwe BMW 4 Serie van alle hoeken bekijken. Nou ja, alle hoeken: het ging vooral om de voorkant. Die was voor veel mensen om een of andere reden een struikelbok. Misschien heeft de M Performance-uitvoering je nog op andere gedachten kunnen brengen? En anders het overtuigende betoog van collega @willeme toch wel?

Als het antwoord op beide vragen ‘nee’ is dan heb je nu alsnog een kans om van gedachten te veranderen. De configurator van de nieuwe BMW 4 Serie staat namelijk online. De Nederlandse helaas nog niet, maar je kunt wel terecht bij die van onze ooster- en zuiderburen. We hebben zelf gemakshalve even de laatste gepakt, want dan is de taalbarrière net iets minder groot.

Bescheiden als we zijn hebben we natuurlijk meteen de dikste versie gepakt: de M440i xDrive. Mocht je de cijfers alweer vergeten zijn: dat is de versie met 374 pk en 500 Nm koppel.

Het exemplaar in de voorbeeldconfiguratie is uitgevoerd in Tansanitblau II, een Individual kleur. Kost €2.105, maar dan heb je wel een heel fraai kleurtje. Bijkomend voordeel: met een donkere kleur als deze valt de grille minder op. Wat ook helpt: we hebben de Shadow Line-optie aangevinkt (€225). Zodoende zijn veel details (inclusief de omlijsting van de grille) uitgevoerd in hoogglans zwart.

Het interieur is ook in een aantal smakelijke kleurtjes uit te voeren. In dit geval hebben we gekozen voor Leder Vernasca Cognac met zwarte stiksels. Dit kleurt namelijk erg lekker bij Transanitblau. Om het geheel nog wat stijlvoller te maken is de optie ‘Edelhoutenuitvoering Ahorn met sierlijst in Perlglanz’ aangevinkt. Als de BMW 4 Serie nu nog niet in de smaak valt geven we het op.

De prijs van deze dikke uitvoering komt uit op precies €74.420,01. Voor alle duidelijkheid: dit was de Belgische configurator. Voor een kale 420i met 184 pk mogen onze zuiderburen €46.000 betalen.

Het is uiteraard persoonlijk wat de ‘juiste uitvoering’ is. Ga daarom vooral zelf aan de slag. De 4 Serie-configurator is te vinden op de Belgische website van BMW. Mocht je Duits beter beheersen dan Vlaams, dan kun je ook op de Duitse website terecht. We rekenen erop dat de Nederlandse configurator, met bijbehorende prijzen, ook niet lang meer op zich laat wachten.