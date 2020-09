Maserati MC20 lekt op internet - Autoblog.nl

Woensdagavond introduceert Maserati de MC20 in Modena, maar vanavond lekt er veel beeldmateriaal op internet.

Maserati MC20 Lekt

Niet voor het eerst natuurlijk dat het toch niet lukt om tot de geplande datum de foto’s binnenboord te houden. Nu lijkt het Maserati te overkomen. Op meerdere plekken online kan je de Maserati MC20 bewonderen. Zoals wel vaker ook deze keer weer via het instagram account Cochespias. De Maserati MC20 lekt behoorlijk dus op meerdere plekken.

Maar ook via de Facebook pagina van Italian Wheel magazine. De foto’s die daar staan lijken zelfs wel screenshots uit video’s. Hoe dan ook. Het lijkt vrijwel zeker dat we het hier hebben over ‘the real deal’. Hieronder enkele van de beelden die over het internet zwerven sinds vanavond.

Wat we al wisten over de MC20 is dat hij als eerste uitgerust zal worden met het in eigen huis ontwikkelde Maserati Nettuno motorblok. Dat was al bekend voor het lekken van de Maserati beelden vanavond.

MC

Het is voor het eerst dat Maserati de benaming ‘MC’ afstoft. De legendarische MC12 zag alweer 15 jaar geleden het licht. In de tussentijd is er geen model gekomen die de befaamde twee letters mocht draaien.

Na het lekken van de Maserati MC20 volgen woensdagavond de officiële beelden en details.