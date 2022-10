400 pk Porsche 964 met 4.0 zescilinder is gewoon af

Theon Design heeft een Porsche 911 (964) onder handen genomen en het resultaat mag er zijn.

Theon Design heeft zijn nieuwste creatie onthuld. Het is een volledig gerestaureerde en verbeterde Porsche 911 voor een klant in Chili. Wij zullen hem dus niet op de Nederlandse wegen tegenkomen, maar willen jullie de foto’s niet onthouden.

Theon Design Porsche 911

Het Britse Theon Design is het geesteskind van Adam Hawley. We kunnen wel stellen dat hij een autoliefhebber is, die geobsedeerd is door meer dan twee decennia auto-ontwerpervaring bij onder andere BMW, Lexus en Lotus. Het streven van het bedrijf is om elke auto die het maakt lichter, krachtiger en zelfs beter te maken dan het origineel waarop het is gebaseerd. Terwijl het tegelijkertijd een zorgvuldig eerbetoon brengt aan de methodologie en technische ethos van Porsche.

De Porsche in kwestie heeft een lichtgewicht carbon carrosserie gecombineerd met semi-actieve ophanging en een 400 pk sterke 4,0-liter zescilinder.

Gestript en volledig gerestaureerd

Het bedrijf neemt geen halve maatregelen. De Porsche 911 is volledig gestript en gerestaureerd, waarbij gebruik is gemaakt van tal van designelementen van Porsche-modellen uit het verleden en heden. Koolstofvezel zien we overal terugkomen: voor het dak, de motorkap, de motorklep, spoiler, bumpers en dorpellijsten. Terwijl alleen de deuren van staal zijn, dit voor bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.

Hoewel de creatie gebruikt maakt van de laatste technieken, kijkt het ook terug naar het verleden. Dit doen ze met name met de aangepaste Viola Metallic lak, een kleur die voor het eerst te zien was op de 30th Anniversary Porsche 911 (964) van 1993. Tevens zitten er 17-inch Fuchs-stijl wielen onder.

Het interieur is ontworpen naar de wensen van de klant. Echter, het resultaat is een interieur dat traditionele 911-elementen combineert met moderne technologie. Wel met een opvallende kleur, dat niet iedereen op waarde zal schatten.

We zien gepatineerd leer en Recaro Club Sport-stoelen. Deze worden aangevuld met Touring-stoelen achterin, alle stoelen hebben geweven lederen panelen. Al met al een geslaagde creatie dat we graag zien.