Nieuwe band gaat minimaal 500.000 kilometer mee

Da’s handig, deze nieuw ontwikkelde band van Goodyear gaat een whopping 500.000 kilometer mee.

Een van de kostenposten van een auto zijn de banden. Op een high performance auto zijn deze gewoon kostbaar, maar ook voor gewone auto’s zijn de bedragen relatief hoog. Goodyear heeft een conceptband gemaakt, die minimaal net zolang meegaat als je auto. Nooit meer je banden vernieuwen dus!

Nieuwe band van Goodyear

De meeste auto’s halen de 500k kilometer niet. Als een dergelijke band dit aantal kilometers haalt, hoef je dus nooit meer je banden te wisselen. Niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook goed voor het milieu. Echter, zover zijn we nog niet. Het is nog een concept.

Nu is het nog dat banden gemiddeld om de acht jaar vervangen moeten worden. Dat is dus niet het geval bij de Eagle GO-conceptband van de bandenmaker Goodyear. De band gaan we als eerste zien op de Oli-conceptauto van Citroën. Doel van de band is natuurlijk om er langer mee te rijden, maar dit ook de combineren met een lager verbruik en beter comfort voor elektrische auto’s.

Hoe dan? Nou, de band wordt herzien van een herbruikbaar karkas. Als je profiel op is, dan kan er gewoon een nieuw profiel opgezet worden. De band zelf is (bijna) helemaal gemaakt van duurzame materialen. Goodyear is van plan om 2040 helemaal afscheid te nemen van aardolie afgeleide oliën om banden te maken.

Duurzaam

Duurzaamheid is tegenwoordig het toverwoord. Niemand ontkomt eraan, bandenmakers ook niet. De band is dan ook onder andere gemaakt van dennenharsen, zonnebloemoliën en natuurlijk rubber. Die eerste twee zijn het meest interessant, omdat deze de aardoliën vervangen.

De nieuwe banden zijn tevens voorzien van de laatste technieken. Denk aan de Goodyear Sight Line-technologie. Hiermee wordt constant de band gecheckt op luchtdruk. Door de druk op peil te houden gaan de banden langer mee.

Duurzaam of niet, laat maar komen die nieuwe banden! Even andere (mooiere) velgen dan die op de afbeeldingen en karren maar.