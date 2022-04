Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Australië 2022

Is het Ferrari of Red Bull die de kaarten in handen heeft op het Albert Park Street Circuit? Dit is hoe de kwalificatie in Australië verliep.

De favoriete race van alle vroege vogels: de GP van Australië. Zowel voor de kwalificatie als de race moet je vroeg uit de veren komen, terwijl het in lokale tijd gewoon het einde van de middag is. Goed, alle coureurs zitten weer klaar en na de vrije trainingen van gisteren is het tijd om te kijken waar iedereen start. Dit is de kwalificatie voor de GP van Australië!

Q1

Los om 16:00 lokale tijd, wat voor ons natuurlijk 8:00 is. De eerste paar minuten van Q1 verlopen zoals gewoonlijk: ongeveer de helft van de auto’s rijdt de baan op om alvast wat tijden neer te zetten. Beide Red Bulls én beide Ferrari’s zijn al los. De kwalificatie gaat in de eerste vijf minuten zoals je gewend bent wat betreft de top met daar alle Ferrari’s en Red Bulls, maar het lijkt alsof McLaren ook eindelijk wat pace heeft gevonden. Met nog zes minuten op de klok beginnen er wat tijden te komen, ook van Mercedes waar beide coureurs dit keer wél Q2 lijken te halen. Verstappen zet twee paarse sectoren neer en zet de voorlopig snelste tijd neer. Met nog vier minuten op zijn er nog mensen die de baan op moeten: Lance Stroll gaat nog een tijd neerzetten. Sebastian Vettel blijft met zijn scooter auto nog even in de pits en het lijkt erop dat er ook geen tijd gaan komen voor de Duitser.

Twee minuten voor het einde gaat het dan nog mis. Touché tussen Nicholas Latifi en Lance Stroll. De crash ontstaat nadat Latifi vanuit de pits de baan op wil en ingehaald wordt door Stroll. De Aston Martin-bestuurder vertraagt echter en dus wil Latifi binnendoor erlangs steken. Stroll gooit echter de deur dicht en Latifi zit vast, met een klap tegen Strolls achterkant als gevolg. Het is Latifi die er het slechts vanaf komt: na meerdere pirouettes komt de Williams tot stilstand met flinke schade. Een rode vlag met nog 2 minuten en 1 seconden op de klok. Geen verwondingen maar wel twee kapotte auto’s: waaronder een helemaal kapotte Williams.

De huidige afvalzone bestaat uit beide Williams coureurs, beide Aston Martin coureurs en Kevin Magnussen, wat voor de Deense bestuurder toch jammer zou zijn na een uitmuntende start van het seizoen. Alle auto’s mogen nog één keer de baan op en moeten binnen twee minuten een rondje afmaken om één snelste ronde af te maken. Dat lukt alle auto’s behalve de Mercedessen, maar er verandert verder niks. Het is één grote afwisseling in de middenmoot, met de Red Bulls en Ferrari’s bovenaan in Q1.

Afvallers: Albon – Magnussen – Vettel – Latifi – Stroll

Q2

Om 16:45 lokale tijd gaat Q2 van start. Iedereen duikt gelijk de baan op, behalve de Alfa Romeo’s. Het wordt een race tegen de klok, want het weer begint te lijken op ons Nederlands weer: het kan regenen. Verstappen zet een 1:18.611 neer als eerste tijd. Perez komt daar net achter en verrassend genoeg Hamilton ook, maar Leclerc en Sainz zetten snel een 1:19 neer: vóór Hamilton maar achter de beide Red Bulls. De McLarens sluiten zich aan en Alonso zet pardoes een tweede tijd neer. George Russell heeft last van nu al ons favoriete woord van het jaar: porpoising. De Brit schiet even van de baan af, maar herpakt zich. Het resulteert wel in een gele vlag in de derde sector en Perez rijdt daar wel te hard. Daarom moet Checo aan de bak en dat doet hij: 1:18.340, de snelste tijd tot dusver.

Met nog drie minuten op de klok maakt Sainz van zijn achtste plek weer een derde, waarmee hij Alonso op plek 4 en teamgenoot Leclerc op plek 5 zet. Laatstgenoemde reageert daar weer op door naar plek twee te schieten, vlak achter Perez. De McLarens doen het weer prima, de Mercedessen volgen op gepaste afstand en de AlphaTauri van Pierre Gasly blijft ook bij de middenmoot. Daarmee zijn het Ocon, Tsunoda, Schumacher en beide Alfa Romeo’s bestuurd door Valtteri Bottas en Zhou Guanyu die in de gevarenzonnen zitten en blijven. Toch kan Ocon nog even zichzelf naar plek 10 katapulteren en gooit hij Gasly in de afvalzone.

Afvallers: Gasly – Bottas – Tsunoda – Zhou – Schumacher

Q3

Leclerc doet een oproep aan de pitmuur: “mag ik een helm met het donkerste vizier dat er is?” Aangezien de avonduren aan beginnen te breken in Melbourne, hangt de zon laag. Er hangt geen zonneklep met make-upspiegel aan de halo, dus moet je inderdaad met donkere vizieren werken.

Desalniettemin gaat Q3 van start om 17:05 lokale tijd en dus begint het warm rijden weer voor de huidige top 10. Bij Max begint het goed: twee paarse sectoren om mee te beginnen. Helaas blokkeert hij in de laatste S-bocht en blijft zijn tijd ‘slechts’ 1:18.399: dat heeft hem potentieel de pole position gekost. Het zorgt ervoor dat Perez met een beduidend slechtere ronde een snellere tijd neerzet: 1:18.398. Een piepklein verschil. Leclerc pakt nog net de snelste tijd met 1:18.239 maar nog geen seconde later wordt de sessie afgevlagd met rood.

Fernando Alonso boort namelijk zijn auto in de muur. De Spanjaard zegt dat hij hydrauliek verloor waardoor terugschakelen niet lukte. Dat resulteerde in een slechte lijn en dus een muur. Alonso was bezig met een snelle ronde maar het is ook vervelend voor Sainz, die enkele meters van de finish af was met ook een aardig snelle tijd. Maar goed, met nog net geen zeven minuten op de klok kan er nog van alles gebeuren.

Om 17:25 gaan we nog één keer de baan op. De Mercedessen lijken hun anker wel uitgegooid te hebben bij de middelste plekken. Verstappen rijdt op het laatst nog een 1:18.154 wat een voorlopige pole betekent, maar het is toch Leclerc die voor het eerst een 1:17 rijdt en een tijd van 1:17.868 neerzet. Dat levert de Monegask een eerste plek op voor Ferrari, de eerste pole voor Ferrari in Australië sinds Kimi Räikkönen in 2007. De teamgenoot van Leclerc, Carlos Sainz pakt een tegenvallende P9. Sergio Perez staat aan het einde van Q3 op P3, maar zijn actie tijdens de gele vlag kan hem nog een gridstraf opleveren. Het is dus weer Leclerc die morgen vanaf de eerste plek mag beginnen. Verstappen hijgt in zijn nek op P2. De McLaren van Norris heeft voldoende snelheid om op de vierde plek te eindigen en na de twee Mercedessen op vijf en zes heeft Ricciardo een nette P7 gepakt. Ocon en Sainz op P8 en 9 en Alonso pakt door zijn crash plek 10.

UITSLAG