Koop de heftigste Porsche 997 waar er maar twee van zijn

Het is trouwens officieel geen Porsche 997: de ultieme versie van die auto heet RUF RT12 R.

De Porsche 911 van de 997-generaties begint het youngtimer-territorium te betreden. Dan begin je toch ineens te kijken naar hoe gaaf die generatie eigenlijk was. Het was de eerste 911 die de modernere insteek van de 996-generatie weer combineerde met de ouderwetse ronde koplampen en tegelijkertijd weer een stukje moderner werd qua design. Tegelijkertijd is de 997 de generatie die zo’n beetje alle varianten wel heeft gezien.

Heftigste Porsche 997

Sowieso bracht Porsche al gave versies naar de 996-generatie, die de 997 overnam en verbeterde. Zo’n beetje alle smaakjes Carrera, de Targa met nog de bijzondere dakconstructie, Turbo-modellen, speciale hommages zoals de Sport Classic en de Speedster en natuurlijk het brede scala aan GT-modellen. GT3, GT3 RS, GT2 (zonder RS, de allerlaatste) en voor het eerst een GT2 RS, wat toch wel de ultieme 997 is. Is dat wel zo? Want als de Porsche-naam niet heilig is, dan is er misschien wel een Porsche 997 die nóg heftiger is. Die heet RUF RT12 R.

RUF RT12 R

Racegame-fanaten zullen RUF kennen als “het merk dat wél hun rechten verleende aan GranTurismo en Forza toen Porsche dat niet deed”, want RUF is officieel geen Porsche. De auto’s die ze bouwen hebben een carrosserie en basis van Porsche, waar RUF bijna alles aan verbouwt. Het resultaat is een Porsche die mechanisch bijna niet meer te herkennen is. De ultieme RUF variant van de 997 was deze RT12 R.

De basis van de motor is ook de welbekende 3.8 liter F6 met een handgeschakelde zesbak. Door de twee turbo’s flink op te voeren zijn de specs niet voor de poes: 730 pk en 940 Nm. Het levert een sprinttijd van 3,3 seconden naar de 100 op en een topsnelheid van 370 km/u. De laatste R van RUF RT12 R staat trouwens voor het feit dat er iets meer op circuitwerk is gelet en je dus de achtervleugel van een 911 GT3 RS erbij krijgt. Eigenlijk is het een soort GT2 RS met GT3 RS-genen en nóg meer pk.

1 van 2

Van de RUF RT12 R zijn 13 exemplaren gebouwd, maar toch is dit groene exemplaar iets unieker. 11 van die exemplaren zijn namelijk vierwielaangedreven. Samen met één ander exemplaar is deze groene achterwielaangedreven. Er zijn dus twee RT12 R’s in deze specificatie op de wereld. Dat is aardig bijzonder. Het groene kleurtje mag er zijn overigens, net als het interieur waar klassieke ‘Plaid’ stoelzittingen gekozen zijn.

Zoals je verwacht is deze RUF RT12 R te koop. Te veil, specifieker, bij Mecum Auctions. Het is de ster van een aankomende veiling omdat het een zeer zeldzaam apparaat is. De andere RUF RT12 R met achterwielaandrijving heeft een tijdje geleden net geen miljoen opgeleverd op een andere veilingwebsite. Dit gaat dus wel even wat kosten, helemaal omdat deze RT12 R de credentials van het Peterson Museum heeft toen ‘ie daar op een speciale RUF-tentoonstelling stond. Bovendien staan er maar 276 mijlen (444 km) op de klok. Een prijskaartje met zeven cijfers is dus niet uit te sluiten. Alles bekijken kan op de website van Mecum.