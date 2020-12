5 auto's op Marktplaats die Sint in je schoen kan proppen - Autoblog.nl

Schoencadeautjes, voor als het compact moet zijn. Sint struinde Marktplaats af op zoek naar een compacte auto voor in jouw schoen. Hij kwam tot deze 5 mogelijkheden.

Tenzij je maat 48 hebt is het lastig om een auto in je schoen te krijgen. Gelukkig zijn er door de jaren heen schattige en kleine auto’s verschenen. Moderne auto’s worden breder en breder, dus die gaan zeker niet in je schoen passen. Gelukkig trof Sint op Marktplaats een aantal compacte cadeau’s met vier wielen.

Fiat 500 (1971)

Kilometerstand: 93.596

Vraagprijs: € 4.750

Een auto die met gemak door nauwe Italiaanse straatjes past. En dus ook in jouw schoen! Dit exemplaar van de Fiat 500 is extra leuk door zijn gele kleur en striping over de motorkap. Het gaat hier om een model uit 1971 met nog geen ton op de klok.

De adverteerder deelt helaas weinig informatie op Marktplaats. Wel is duidelijk dat de 500 APK gekeurd is tot mei 2022. Je kunt er dus even tegenaan in het Italiaanse rakkertje.

Nissan Figaro (1991)

Kilometerstand: 160.000

Vraagprijs: € 4.999

Niet alleen in Europa waren ze van de kleine auto’s. Ook in Japan zijn meerdere compacte voertuigen geproduceerd. Een beroemde en ook vrij bekende is de Nissan Figaro.

Deze Nissan Figaro op Marktplaats komt uit 1991. De adverteerder heeft een uitgebreid verhaal getypt over de staat van de auto en wat er allemaal mee is gedaan. Zo weet je meteen waar je aan toe bent. Voor 5 mille brengt Sint de Nissan in je schoen!

Smart Cabrio Brabus (2008)

Kilometerstand: 89.000

Vraagprijs: € 5.500

Een stuk moderner dan de andere twee kandidaten. Deze occasion Smart zie je nog in bosjes rijden in steden als Rome of Nice. Het betreft hier een Brabus en die is net een tikkie zeldzamer dan een gewone Smart Cabrio.

Zeldzamer, maar daar is de prijs dan ook naar. 5.500 euro is serieus geld voor een grappig autootje als een Smart. Je hebt wel wat bijzonders en die Brabus kenmerken zijn natuurlijk geweldig.

Daihatsu Copen (2004)

Kilometerstand: 66.643

Vraagprijs: € 6.900

Een geweldige youngtimer met een eigenzinnig uiterlijk, deze compacte auto op Marktplaats. Je moet er wel inpassen, want een lange Nederlander ga je er niet in krijgen. Dat is overigens met sommige andere auto’s uit dit lijstje ook zo.

Deze online aangeboden Daihatsu Copen is ook nog eens rood van kleur en daardoor een grappige verschijning. Je moet er wel echt de lol van inzien, want 6.900 euro stukslaan op een auto is toch weer serieus geld. Aan de andere kant, noem eens een andere 16 jaar oude cabrio met een gewicht onder de 800 kg met een volwaardig interieur dat de Copen auto heeft.

Mini 1000E (1985)

Kilometerstand: 84.000

Vraagprijs: € 9.995

Uit de tijd dat mannen nog borsthaar hadden en je Mini nog met kleine letters schreef. Deze klassiek occasion Mini uit 1985 heeft een vrij lage kilometerstand. Reken je het om naar zijn leeftijd, dan is er jaarlijks gemiddeld 2.400 kilometer gereden met het kleintje.

De auto heeft een funky kleurstelling en een opvallend interieur. De compacte auto op Marktplaats is in 1985 origineel in Nederland geleverd. We moesten even overleggen met Sint, want met een prijskaartje van bijna 10 mille is het wel een heel pittig cadeau.

