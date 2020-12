Minister wil meer mogelijkheden om straatracers aan te pakken - Autoblog.nl

Grapperhaus wil politie en justitie meer bevoegdheden geven.

Straatracers waren dit jaar een hot item. Een video van twee motorrijders die naar het scheen een nieuw snelheidsrecord probeerden te vestigen tussen Rotterdam en Breda ging viral. Dit zorgde voor de nodige media-aandacht én voor kopieergedrag. Het aanpakken van dit soort straatracers is daarmee ook op de politieke agenda beland.

Beperkt

Politie en justitie zijn momenteel nog enigszins beperkt in hun mogelijkheden als het gaat om het aanpakken van dit soort acties. De straatracers kunnen dan wel zo behulpzaam zijn om een filmpje online zetten, maar juridisch gezien is niet makkelijk om op basis daarvan de daders te pakken en te veroordelen.

Prioriteit

De Breda-Rotterdam-racers zijn uiteindelijk in de kraag gevat, maar de politie zal door alle media-aandacht deze zaak ongetwijfeld meer prioriteit hebben gegeven dan gebruikelijk. De politie zal in dit soort video’s niet altijd evenveel aandacht kunnen en/of willen geven. Het brengt namelijk het nodige uitzoekwerk met zich mee.

Kamervragen

Over dit probleem zijn inmiddels Kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus, die deze ook beantwoord heeft. In zijn reactie zegt Grapperhaus dat er wordt gekeken naar een verruiming van de bevoegdheden. Daarvoor moet de status van de overtreding veranderd worden naar een ‘voorlopige hechtenisfeit’.

Cameragegevens

We zullen jullie de juridische details besparen (omdat we zelf ook niet zo goed thuis zijn in het wetboek), maar de wijziging houdt onder andere in dat er straks cameragegevens gevorderd kunnen worden. Ook kan er nagegaan worden of verdachten voorafgaand aan een ongeval op hun telefoon zaten. Die bevoegheid is er nu nog niet bij een verkeersovertreding waarbij er geen sprake is van een ‘heterdaadje’.

Wetsvoorstel

Grapperhaus werkt momenteel aan een wetsvoorstel die de verruiming van de bevoegdheden mogelijk moet maken. De bedoeling is dat dit voorstel begin volgend jaar wordt voorgelegd aan de Raad van State. Voor de liefhebbers: de volledige antwoorden van Grapperhaus op de Kamervragen zijn te lezen op de website van de Tweede Kamer.

Via: Nieuwsmotor.nl