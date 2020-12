Dit 'Amerikaanse' EV-merk komt naar Nederland - Autoblog.nl

Amerikaanse merken kunnen doorgaans geen potten breken in Nederland, tenzij het een EV-merk is.

In het verleden was het een zeldzaamheid als we een nieuw automerk in ons land mochten verwelkomen. De opmars van de EV heeft er echter voor gezorgd dat de kaarten opnieuw geschud worden. Dit bied kansen voor nieuwkomers. Daarom dient zich nu weer een nieuw EV-merk aan in ons land.

Eberhard

We zullen het kersverse merk even aan je voorstellen. Het merk heet Seres en is in 2016 opgericht in Californië. Het merk heette toen nog SF Motors. Nog datzelfde jaar werden de gelederen versterkt door Martin Eberhard. Dat is interessant omdat hij de medeoprichter was van – jawel – Tesla. Net als bij Tesla is hij echter weer weg voor het merk echt tot bloei kan komen.

Chinees

Seres lijkt dus een echt Amerikaans merk te zijn, maar dat is toch niet helemaal waar. Het merk was namelijk van begin af aan onderdeel van de Chinese Chongqing Sokon Industry Group. Hun eerste auto heeft dan ook Chinees DNA. Wel staat het hoofdkantoor nog steeds in Californië en hebben ze ook een fabriek in de Indiana opgekocht. Daar werden voorheen uitgerekend Hummers in elkaar geschroefd.

Europa

Europees is Seres in ieder geval niet, maar dat is wel de markt waar ze nu hun pijlen opgericht hebben. Het merk komt namelijk naar ons continent en Nederland behoort tot de eerste landen waar ze hun nieuwe model gaan introduceren.

Seres 3

Dat nieuwe model is de Seres 3, een compacte cross-over. Precies waar de Nederlandse kopers om staan te springen dus. Qua afmetingen moet je denken aan een auto van het formaat Kia e-Niro. De Seres 3 wordt aangedreven door een 163 pk sterke elektromotor, die gekoppeld is aan een 52,5 kWh-accupakket. De actieradius komt volgens de NEDC-metingen uit op ruim 400 km. Heel vlot is de auto voor EV-begrippen niet: 0-100 km/u doet de cross-over in 8,9 seconden.

Nederland

Nederlanders die hier warm voor lopen hoeven niet lang te wachten. Het merk komt namelijk nog deze maand naar Nederland. Green Mobility Group Europe is de importeur en de Seres 3 zal bij negen dealers te verkrijgen zijn. De prijs is helaas nog niet bekend, maar die zal ongetwijfeld binnenkort bekendgemaakt worden. Gezien de Chinese roots van het merk rekenen we op een schappelijke prijs.