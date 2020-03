5 dingen die je nog niet wist over de KTM 1290 Super Duke R

Wij stuurden onze reporter naar de presslaunch van de KTM Super Duke in Portimao en hij kwam terug met 5 opmerkelijke zaken aan KTM’s power house.

De KTM Super Duke is de grondlegger van het supernaked segment. De power van een superbike, gekoppeld aan een licht rijwielgedeelte zonder kuip en een recht stuurtje…je raadt zelf wel dat het niet veel bruter wordt. Maar hoe zit het met de 2020 update? Hier zijn vijf feitjes die je nog niet wist.

1: De KTM Super Duke krijgt hulp

Geen geweldig groot nieuws, want alle moderne pk-brakers hebben hulpsystemen. Rider Aids of rijhulpjes zoals tractiecontrole, bochten-ABS of KTM’s unieke Supermoto-ABS helpen om alle power van de 1.301cc dikke V-Twin naar het achterwiel te brengen of om je in veiligheid tot stilstand te krijgen. Alle elektronische snufjes werden verfijnd voor 2020 en de grootste toevoeging is een slidecontrol waarmee je een beter gevoel krijgt over de grip – of het gebrek eraan – bij je achterwiel. Wie als een holbewoner aan z’n gashendel draait of in de voorrem knijpt, eindigt dus niet automatisch met de snufferd op het asfalt en da’s maar goed ook want… – Zie punt 2.

2: KTM heeft lak aan PK-cijfers. Terecht.

Heel schattig dat je in de kroeg zit te lullen over de 210pk van je superbike, maar deze sinaasappel on steroids levert al 100 Nm koppel bij 3.000 toeren en trekt vlotjes door naar de 140 Nm bij 8.000 tpm / 180pk bij 9.500 omwentelingen. Voor 189 kg drooggewicht… Ben je niet zo thuis in de powercurves of het cijfermateriaal van motorfietsen? Neem dan van ons aan dat dit ding de armen van je lijf rukt en dat powerwheelies in 5de versnelling tot +/- 250km/u geen uitzondering zijn. Het is misschien niet de snelste acceleratie ter wereld, maar zeker de sensationeelste.

3: Het chassis is compleet anders dan in 2019.

De Super Duke R draait ondertussen stiekem al 20 jaar mee sinds de introductie van de eerste 990 in 2000. De revolutie kwam er met de 1290 R uit 2014, maar het 2020 model is minstens even vooruitstrevend. Naast verbeteringen aan de motor, remmen, looks en elektronica, werd het framedesign veranderd met een eendelig alu subframe en ook de vering achteraan onderging een grootse aanpassing voor meer veerweg. Het resultaat: een totaal andere, stabielere geometrie en dus meer vertrouwen en comfort voor de rijder.

4: Deze KTM is ook een beetje BMW.

De Oostenrijkers gaan de Duitse toer op – Hier zit ongetwijfeld nog ergens een grap over nazi’s in, maar ik kan er even niet op komen. Hoewel het basispakket van de 1290 Super Duke R indrukwekkend is, leg je best nog wat extra budget opzij voor optiepakketten. Wij reden op een motor die uitgerust was met het Track Pack (elektronica t.w.v. +/- € 350), een Quickshifter (zou standaard moeten zijn +/- € 400) en het Tech Pack met MSR (Motor Slip Regulation, een soort van auto-blipper) en een adaptief remlichtje, nog eens goed voor +/- € 350). Al bij al nog eens een dikke 1000 euro erbij voor dingen die standaard op een motor van dit kaliber thuishoren. Stel je voor, een supernaked van 21.100 euro (18.799 in Belgie) zonder quickshifter…

5: De SuperDuke is de enige nakedbike.

OK, OK, OWKAY. We weten het, vergeef ons even deze marketing-bullsh** maar KTM heeft een punt: De Super Duke is en blijft de enige dikke nakedbike die van een blanco blad werd ontworpen en zelfs de oude KTM RC8 superbike heeft hier niets mee te maken. Alle andere nakeds stammen rechtstreeks of onrechtstreeks wél af van gekuipte racemotoren. Misschien is dit dus het unieke element wat ervoor zorgt dat de Super Duke al 20 jaar synoniem staat voor sensaties, fun en hooliganisme?

Tekst: Arno Jaspers (MaxxMoto)

Foto’s : KTM tijdens de presslaunch op Portimao

Helm : AGV Corsa R, Pak : Dainese Misano D-Air