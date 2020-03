F1 auto’s krijgen ontiegelijk veel vet op de botten

F1 auto’s moeten hun jeans wat kieskeuriger gaan uitkiezen de komende jaren.

Af en toe komt dezer dagen weleens de vraag voorbij hoe relevant de F1 nog is. In de inmiddels dik 70-jarige geschiedenis van de sport heeft technologische vernieuwing altijd een belangrijke rol gespeeld. Zelfs de grootste hater kan niet ontkennen dat de F1 goed is geweest voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld motoren en aerodynamica. Maar ja, is de F1 ook nog relevant nu die goede oude verbrandingsmotor volgens velen op zijn laatste benen loopt? Groene overwegingen worden steeds belangrijker en CO2 uitstoten past niet in dat plaatje. Extra nadeel: langzaam maar zeker worden die F1 bakken alleen maar zwaarder en zwaarder.

Dat laatste terwijl een lichter gewicht natuurlijk ook gewenst is voor een laag verbruik. Overigens is dat bij EV’s een beetje de vraag, want een zwaardere auto betekent ook meer regeneratie van energie bij remmen. Maar goed, een zwaar gewicht zorgt dan wel weer voor extra slijtage aan onderdelen en wegdek, wat niet echt sustainable is. Je zou dus zeggen dat als de F1 aan haar relevantie wil werken, het maken van hele lichte auto’s geen slecht idee is.

Maar helaas, dit jaar wordt het minimumgewicht voor auto’s wederom verhoogd naar maar liefst 746 kilogram. Ter vergelijking: een nijlpaard weegt ongeveer 1.500 kilo. Het minimumgewicht is weer drie kilo zwaarder dan vorig jaar, vanwege de implementatie van een nieuwe sensor om de brandstoftoevoer in de gaten te houden. Kennelijk is die sensor nodig omdat teams konden sjoemelen met de oude setup. Volgend jaar worden de auto’s nóg zwaarder, omdat er meer gestandaardiseerde onderdelen gebruikt zullen worden. Auto’s moeten dan minimaal 768 kilo gaan wegen, exclusief coureur. Precies het omgekeerde van wat je wil dus.

Er is nog een beetje hoop als we kijken naar de historie van de sport. F1 auto’s yoyo-en al langer met hun gewicht. Een opsomming:

1961: 450 kilo.

1966: 500 kilo

1970: 530 kilo

1972: 550 kilo

1973: 575 kilo

1981: 585 kilo

1982: 580 kilo

1983: 540 kilo

1987: 500 kilo

1988: 540 kilo

2004: 605 kilo

2011: 625 kilo

2013: 642 kilo

2017: 728 kilo

2018: 733 kilo

2019: 743 kilo

2020: 746 kilo

2021: 768 kilo

De huidige trend is dus duidelijk. Maar hoop jij dat deze gebroken wordt, of houd je wel van iets om vast te houden? Laat het weten, in de comments!