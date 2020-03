AB Gemist: de snelste SUV, Genève Roadshow en meer

We reden met de snelste SUV die je nu kunt kopen. Daarnaast behandelden we uitgebreid al het nieuws dat in Genève zou staan deze week.

Het was een bijzondere week. Normaal gesproken zouden we afreizen naar Genève voor de autoshow, maar dat liep dit jaar anders. Om jullie toch van het nieuws te voorzien kwam de Genève Roadshow tot leven. We reden langs de automerken om het nieuws door te nemen. Dit resulteerde uiteindelijk in maar liefst vijf delen aan video’s!

Daarnaast hadden we de Bentley Bentayga Speed in de test. De snelste SUV ter wereld die je nieuw kunt kopen. Ja, dat zie je goed. Deze auto is nog sneller dan al zo giftige Lamborghini Urus! In de Mijn Auto’s van deze week weer twee heerlijke bolides. Namelijk een Renault Mégane R.S. en een BMW 330e. Tevens kreeg onze Suzuki Swift Sport duurtester een wrap aangemeten. Dit en meer in Autoblog Gemist, je checkt het overzicht hieronder.

Maandag 2 maart – Bentley Bentayga Speed: de snelste SUV ter wereld

De 635 pk sterke Bentley Bentayga Speed is de snelste SUV ter wereld die je nieuw kunt kopen. De dikke W12 onder de motorkap blijft maar gaan.



Maandag 2 maart – Renault Morphoz concept

In Parijs hebben we kennisgemaakt met de Renault Morphoz concept. Een elektrische auto die de toekomst van het Franse automerk laat zien. Het concept heeft een aantal bijzonderheden en ook de actieradius is met 700 km indrukwekkend te noemen.



Dinsdag 3 maart – Suzuki Swift Sport duurtester: tijd voor een wrap!

Onze Suzuki Swift Sport is nog meer ‘onze’ auto geworden, met een unieke wrap gemaakt door Wrapcity. Uit een paar beschikbare ontwerpen hebben Autoblog-lezers gekozen voor dit design en hier is het resultaat!



Woensdag 4 maart – Mijn Auto: Renault Mégane R.S. 280 van Willem

Autoblog-lezer Willem heeft een recente Renault Mégane R.S. 280. Samen met zijn zoon zijn ze opgegeven voor deze Mijn Auto sessie. We reden een rondje met deze hot hatch!



Donderdag t/m zaterdag – Autoblog on Tour: Genève Roadshow

De Autosalon van Genève gaat niet door, dus gaat Autoblog naar het nieuws toe. In Autoblog on Tour: Geneve Roadshow bezoeken we de merken om het autonieuws te bespreken.



Zaterdag 7 maart – Mijn Auto: BMW 330e van Gerard

In deze Mijn Auto stappen we in de fraaie BMW 330e van Autoblog-lezer Gerard.