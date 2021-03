Shelby Super Snake Speedster wil jij op je oprit hebben - Autoblog.nl

Kijk, hier worden we gewoon hebberig van. De Shelby Super Snake Speedster is abnormaal bruut.

Nog zolang het feestje van dikke verbrandingsmotoren duurt knallen we met de confetti. Wat dat betreft is de nieuwe Shelby Super Snake Speedster een ode aan alles wat autorijden zo leuk maakt.

Het is een open auto, met wulpse lijnen en voorin een dikke V8. Deze speciale uitvoering van de Mustang staat stil bij de 98ste verjaardag van Carol Shelby. Het is dan ook geen toeval dat er 98 van gemaakt gaan worden. Exclusief dingetje dus, zo’n Shelby Super Snake Speedster. Het model zal exclusief voor de Amerikaanse markt verkocht worden.

Onder de kap ligt de alom bekende 5.0-liter V8 met in dit geval 837 pk. Die extra pk’s ten opzichte van een gewone Mustang zijn er onder andere dankzij een supercharger van Whipple. Aan jou de keuze of je een handgeschakelde versnellingsbak of een automaat wil. Shelby heeft verstevigingen aan zowel de bak (handbak én automaat) als de aandrijflijn doorgevoerd zodat het allemaal heel blijft als je die ruim 800 pony’s aanspreekt.

Amerikanen moeten minimaal 133.785 dollar lappen voor de Shelby Super Snake Speedster. De garantie van Ford blijft gewoon behouden. Dat betekent een garantie van drie jaar of 36.000 mijl. Het model maakt deel uit van de Bundle of Snakes serie. Naast deze Speedster kondigde het merk namelijk ook de Shelby GT en Shelby GT500SE aan. Van laatstgenoemde twee modellen komen er ook elk 98 stuks.