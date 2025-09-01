5 opvallende dingen aan de autoverkopen in Nederland

Interessant! De autoverkopen in Nederland laten 5 opvallende dingen zien.

Augustus 2025 was geen recordmaand voor de Nederlandse automarkt. Met 26.663 registraties lag het totaal zo’n 3 procent lager dan vorig jaar. Toch zijn de cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC interessant te noemen. Er zijn genoeg trends en verrassingen te ontdekken als je door de droge cijfers kijkt. Dit zijn de vijf meest opvallende.

1. Hyundai Inster knalt erin

Nieuwkomers hebben het vaak lastig, maar de Hyundai Inster bewijst dat het ook anders kan. Met 411 verkopen in augustus en inmiddels 2.601 dit jaar is de compacte elektrische auto direct een publiekslieveling. Ik ben blijkbaar de enige die het ding een uitstraling vindt hebben van een brommobiel.

2. EV’s groeien hard, maar niet allemaal

Dat de EV stevig voet aan de grond heeft, staat buiten kijf. Met 9.051 registraties in augustus pakken volledig elektrische auto’s een marktaandeel van bijna 34 procent. Toch profiteren niet alle modellen even hard.

De Skoda Elroq steelt de show met 730 stuks, terwijl de Tesla Model Y (438) nog wel scoort maar duidelijk minder dominant is. Verrassender is de dip van de Volvo EX30: nog altijd populair in de jaarcijfers, maar augustus leverde slechts 23 kentekens op. Leverproblemen, iemand?

3. Franse merken terug van weggeweest

De Fransen lijken de smaak weer helemaal te pakken te hebben. Renault zette 391 exemplaren van de nieuwe 5 op kenteken en staat dit jaar al boven de 2.600. Citroën doet ook mee met de gloednieuwe C3, die in augustus 260 keer werd geregistreerd en inmiddels ruim 3.000 keer dit jaar.

De Peugeot 208 draait al een tijd mee, maar blijft het ook goed doen. De Franse hatchback is dit jaar tot nu toe 3.261 keer verkocht.

4. Chinese merken blijven pushen

De Chinezen veroveren langzaam maar zeker de Nederlandse markt. BYD wist 237 kopers te vinden voor de Seal U en staat dit jaar al op ruim 1.400 stuks. Zeekr doet het met 81 registraties iets rustiger aan, terwijl Leapmotor voorzichtig zijn eerste T03’s en C10’s naar Nederland rolt. Het zijn nog geen volumemerken, maar ze timmeren wel gestaag aan de weg.

5. Klassiekers houden stand

Tussen alle nieuwe namen en elektrische hype is er één constante factor: de klassiekers blijven scoren. We noemden al even de 208. Dit is zeker niet de enige succesmodel over een langere periode.

De Kia Picanto was met 1.110 registraties de absolute nummer één van augustus en zit dit jaar al boven de 6.300 stuks. Toyota doet het breed goed met de Yaris Cross (546 in augustus) en de Aygo X (531). Zelfs de Volkswagen Golf, jarenlang hét boegbeeld van de Nederlandse wegen, laat zien dat er nog leven in zit met 174 registraties.