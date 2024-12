Skoda Elroq – minder dan 35k en 600 km range

De Skoda Elroq lijkt alles in huis te hebben om een hit te worden: een scherpe prijs en een actieradius om ‘u’ tegen te zeggen.

Na het succes van de Enyaq laten de Tsjechen opnieuw zien hoe je een elektrische SUV maakt. De Skoda Elroq oogt fris, zit vol met moderne technologie en biedt, zoals we gewend zijn van Skoda, veel auto voor een vriendelijke prijs.

Toch lijkt het alsof de Elroq vooral mikt op de rationele koper die zijn keuzes baseert op spreadsheets en laadkosten per kilometer. Het is allemaal functioneel, degelijk en logisch. Maar voor wie stiekem droomt van een auto die je hart een sprongetje laat maken, blijft het hier bij rationele voldoening. Een beetje zoals die standaard IKEA-kast: handig, betaalbaar, maar je gaat er niet bij je vrienden over opscheppen

Een maatje kleiner dan de Enyaq

Een echt kleintje is de Elroq overigens echt niet: de elektrische SUV is 4,48m lang, 1,88m breed en 1.62m breed. Als al die cijfers je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. De Skoda Enyaq heeft exact dezelfde maten, maar is 16 cm langer.

Het scheelt weinig en dus scheelt het ook weinig op de acherbank en in de achterbak. Qua bagageruimte lever je 115 liter in ten opzichte van Enyaq, maar 470 liter bagageruimte is nog steeds niet erg behelpen.

Voor wie droomt van een auto waarin je graag op pad gaat omdat hij lekker rijdt of indruk maakt bij het stoplicht: dit is niet voor jou. Maar de gemiddelde Elroq-koper vraagt zich dat niet af. Die ziet een grote kofferbak en denkt: “Perfect, daar past de kinderwagen in.”

De instap Elroq is wat lafjes

Het is natuurlijk van alle tijden dat de allergoedkoopste op de prijslijst niet meer dan een lokkertje is. Zo erg is het nog niet bij de Elroq, maar het loont wel om door te sparen voor een potentere versie die verder komt.

De 34.950 euro kostende Skoda Elroq 50 heeft 52 kWh netto accucapaciteit, waarmee de Tsjech maximaal 374 km ver komt in de WLTP-cyclus. Met een elekromotor van 170 pk op de achteras, is het ook niet de snelste jongen van de klas.

Voor 3 mille extra staat de Elroq 60 voor de deur. Die heeft een 58 kWh grote accu, 204 pk/310 Nm en komt 449 km ver. De Elroq 60 kan met 165 kW snelladen, wat ook weer beter is dan de instapper. Niet alleen de opbergoplossingen van Skoda zijn simply clever, ook de prijslijst zit geraffineerd in elkaar.

Nog leuker wordt het met de Elroq 85 die bruto 85 kWh accucapaciteit heeft (netto 77 kWh). Daarmee komt de Elroq 85 tot 579 km ver in de testcyclus. Ook hier zie je weer dat alles is verbeterd: het snelladen gaat tot 175 kW en er wordt een veel potentere elektromotor gemonteerd.

Dat is de meest recente e-motor van het Volkswagen concern, die 286pk en 550 Nm kan leveren. De sprint naar de 100 doet de Elroq 85 in 6.7s en de topsnelheid is 180 km/u. Het is een heerlijke aandrijflijn die van de Elroq een luxe cruiser maakt. Enige nadeel: de Elroq 85 is weer een flink stap duurder, het begint bij 42.990 euro. Dat is dan wel weer met een andere standaarduitrusting.

Voor de avonturiers onder jullie, komt er ook nog een Elroq 85x, een vierwielaandrijver. Overigens mogen alle versies van de Elroq 1.000 kg trekken.

Prima interieur en systemen

Waar zustermerk Volkswagen lekker uit de band sprong met de ID-modellen, hield Skoda de interieurs van de elektrische modellen vrij normaal. En wat bleek nou: klanten willen dat dus. Een paar knoppen, dashboardkleuren die ze kennen en een lekker groot scherm. Het werkt prima, voelt degelijk, en laat je zonder gedoe je navigatie instellen. Maar spannend? Nee.

Als je toch iets geils nodig hebt om op de buurtBBQ te demonstreren, dan heeft ook daar Skoda weer over nagedacht. Met de app kan je de Elroq laten in- en uitparkeren. Niet nieuw voor de autowereld, wel nieuw voor Skoda. Vermoedelijk zal je het niet vaak gebruiken, maar grappig is het wel.

De killer is de prijs

Een heel fatsoenlijke SUV die bij 34.950 euro begint. Dan heb je die te kleine batterij, maar ook de andere Elroq versies zijn best betaalbaar. Het scheelt niet alleen die 16 centimeter met de Enyaq, maar ook een kleine 8 mille.

De Skoda Elroq doet wat hij moet doen: een ruime, betaalbare en praktische elektrische SUV bieden die past in het plaatje van de gemiddelde Nederlandse koper. Maar daar zit ook meteen het probleem. Het is allemaal zo braaf, zo veilig en zo… voorspelbaar.

Voor wie zoekt naar een elektrische auto die je elke dag met een glimlach in- en uitstapt, is dit niet je auto. Maar voor de Excel-fanaten die vooral rekenen op prijs-kwaliteitverhoudingen? Gefeliciteerd, dit is je match. Je kunt hem straks spotten op elke oprit met een grijze grindtegeltuin.